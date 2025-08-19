Protagonistas del martes: el viento y la nieve, el pronóstico para la cordillera de Neuquén y Río Negro

El invierno patagónico no da tregua y este martes 19 de agosto llega con todos sus condimentos: nieve, lluvias intensas y viento con fuerza. Así lo anunció el Servicio Meteorológico Nacional, siendo protagonistas las localidades de las cordillera de Neuquén y Río Negro. Se esperan bajas temperaturas y ráfagas de 70 km/h. Te contamos los detalles.

En Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes, la jornada se presenta con probabilidades altas de agua nieve o lluvia, especialmente durante la mañana y la tarde, y con vientos que soplarán con ganas, alcanzando ráfagas de hasta 69 km/h en algunos sectores.

Martes con nieve y viento en Bariloche: se espera una jornada invernal intensa

Bariloche vivirá este martes 19 de agosto una jornada marcada por condiciones invernales intensas, con probabilidades de nieve y fuertes ráfagas de viento, que podrían complicar la circulación y la vida cotidiana en la ciudad.

Según el pronóstico, la temperatura máxima alcanzará los 7°C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 2°C. Sin embargo, el verdadero protagonista del día será el clima inestable, con probabilidades de precipitación durante la mañana y la tarde, lo que indica la posibilidad de nevadas o aguanieve, especialmente en zonas más elevadas o periféricas de la ciudad.

Además, se esperan vientos con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, lo que podría generar sensaciones térmicas aún más bajas y complicaciones adicionales en rutas y caminos.

Durante la noche, las condiciones comenzarán a mejorar levemente, aunque todavía se prevén algunas precipitaciones aisladas y temperaturas cercanas a los 5°C, con una persistencia del viento, aunque con menor intensidad.

Martes con agua nieve, lluvia y viento en Villa La Angostura: día típico de invierno patagónico

También, Villa La Angostura se prepara para las precipitaciones en forma de lluvia y agua nieve, acompañadas por vientos persistentes del oeste y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Durante la mañana y la tarde, se esperan temperaturas de entre 2°C y 5°C, con probabilidad de precipitaciones, lo que indica alta chance de lluvias intermitentes o aguanieve.

Durante la noche, la temperatura bajará a 3°C, con similares niveles de probabilidad de precipitación, lo que podría derivar entre agua nieve y lluvia débil. En cuanto al viento, el pronóstico indica que soplará con ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 km/h.

San Martín de los Andes: martes con lluvias, posible agua nieve y ráfagas intensas

El clima invernal se hará sentir con fuerza este martes 19 de agosto en San Martín de los Andes, con una jornada caracterizada por lluvias persistentes y fuertes ráfagas de viento.

Durante la mañana y la tarde se espera una probabilidad de precipitaciones, con temperaturas que oscilarán entre los 2°C y 5°C, condiciones propicias para la caída de lluvia y agua nieve.

Por la noche, la temperatura bajará levemente a 3°C, pero las condiciones seguirán siendo inestables con la misma probabilidad de lluvias y precipitaciones mixtas.

A esto se suma la presencia de vientos con ráfagas que alcanzarán entre 60 y 69 km/h, según el pronóstico.