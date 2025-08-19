Para asegurar que haya agua en el verano en Neuquén iniciaron «tareas de dragado» en el sistema Mari Menuco

Comenzaron obras para garantizar la provisión de agua en el verano. Foto: Gentileza Neuquén Informa.

Desde el Gobierno de Neuquén comunicaron que se iniciaron «tareas de dragado en la obra de toma del lago Mari Menuco«. Señalaron que los trabajos los lleva adelante el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) «con el objetivo de asegurar la producción de agua potable» para la próxima temporada de verano.

Qué sectores abastece el sistema Mari Menuco en Neuquén

Informaron desde el Ejecutivo provincial que los trabajos se hacen con una inversión que supera los 33 millones de pesos y «se financia íntegramente con recursos propios del organismo».

Detallaron que el sistema Mari Menuco abastece de agua potable a la ciudad de Neuquén y a un sector de la segunda meseta de Centenario.

Qué trabajos se hacen para garantizar agua en Neuquén

Describieron que las tareas que se llevan adelante durante estos días consisten en remover los sedimentos acumulados en el canal de ingreso a la toma, «lo que permitirá garantizar el caudal necesario de agua cruda para su posterior potabilización».

Ampliaron que es un plan de mantenimiento que se realiza anualmente en épocas de menor consumo, para preparar las instalaciones para el verano, cuando la demanda de agua aumenta considerablemente.

Agregaron que el dragado se ejecuta con maquinaria pesada, incluyendo una pala cargadora, una retroexcavadora sobre orugas y un camión volcador.

Parte de los trabajos es excavar hasta un metro de profundidad para retirar los sedimentos (gravas y arenas de hasta 5 centímetros) que son arrastrados por la acción de los vientos hacia el canal de aducción que abastece a las compuertas de toma.

El gerente de producción de agua Neuquén EPAS, Luciano Bautista, explicó que son tareas programadas «que se realizan todos los años para dejar las instalaciones listas antes de la temporada estival”.

Además, agregó que “estos trabajos, que demandan una semana de trabajo y culminarán el miércoles, permiten asegurar el caudal de agua necesario para abastecer a Neuquén y parte de Centenario. Son acciones periódicas que garantizan la cantidad y calidad de agua que reciben nuestros usuarios”.