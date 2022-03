La Filarmónica de Río Negro inició su novena temporada

La Orquesta Filarmónica de Río Negro inició su novena temporada con una agenda que incluye unos 140 conciertos formales, entre los previsto para la formación completa y de los distintos ensambles que funcionan en la provincia.

El primer antecedente de esta destacada formación fue en 2013, “cuando se formaron la orquesta y los coros del Bicentenario con fondos nacionales” recuerda Martín Fraile, su director.

“Ese año se conformó la protoorquesta” que fue la génesis de la orquesta” porque “nos dimos cuenta que era posible hacerla con la participación de distintos municipios” que fueron los de Allen, Cipolletti; Catriel y Bariloche “para darle sustento económico a músicos del Alto Valle y la zona Andina”.

En junio de 2014 comenzó a funcionar “con músicos de afuera de la provincia, porque acá no había gente formada para la orquesta” pero tampoco “para los docentes en las escuelas que armamos en distintos lugares de la provincia”.

Desde 2016 la formación depende del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y comenzó un proceso de radicación de los músicos en el territorio provincial que culminó en 2021.

Fraile señaló que ahora existe “un plan descentralizado” con distintas sedes y músicos en todo el territorio. Esa es “la parte más original que tiene esta orquesta a nivel nacional” que en la actualidad tiene 63 músicos y diferentes ensambles “con vida propia, pensada por los mismos músicos que deciden qué música tocar”.

Además de los músicos la Filarmónica se completa con personal administrativo, de producción, transporte y las áreas audiovisual y de archivo de sonido; “que son categorías con muchos grises, porque el personal técnico tiene mucho que ver con la producción artística; un ejemplo es el ingeniero de sonido”.

El proceso vivido en estos casi diez años de trayectoria le permitieron a la orquesta que en la actualidad casi la mitad de sus integrantes sean rionegrinos, muchos que volvieron a radicarse a la provincia y otros formados en Río Negro.

Durante la pandemia fueron tiempos duros para los músicos pero “pusimos la creatividad de todos los integrantes pensando qué podíamos hacer para la comunidad” y, además, “con pocos recursos”; pero sirvió para un mejor conocimiento entre los integrantes “porque a veces en las orquesta se pierde la identidad y pasas a ser violín primero, clarinete primero, solista”.

Entre 2020 y 2021 “se trabajó mucho en música de cámara” recordó Fraile y enfatizó que fue “un envión enorme” la actividad con los ensambles y “demostramos que podemos trabajar y hacer buena música” con los músicos radicados en distintas ciudades de la provincia.

“Ahora los músicos llegan de cada rincón de la provincia, nos juntamos, hacemos tres ensayos y se toca” a pesar de “ser repertorios complejos , pero cada uno de ellos prepara lo que tiene que tocar y mi trabajo es juntar eso y contar una historia en común y para la audiencia”.

En 2021 se formalizó un acuerdo con la Asociación Argentina de Compositores y este año la programación incluye el estreno de diez obras de compositores nacionales porque “desde hace varios años somos la orquesta argentina con mayor cantidad de estrenos, de composiciones nuevas, mayormente de compositores argentinos” porque “le damos mucha importancia a eso, de distintas tradiciones como Juan Falú o Castiñeira de Dios”.

A nueve años de los inicios Fraile dijo que “estoy conforme, se camina en la dirección que soñamos con el grupo de gente que comenzamos” pero reconoció que “no se desarrolló con la velocidad y en la dirección que me imaginaba, porque cuando se armó la orquesta era parte del programa Música entre Todos, que todavía existe, de llevar la música a las escuelas y no se dio el crecimiento exponencial que me imaginaba”.

Un apretado programa anual

Con las recientes presentaciones en Regina y Cipolletti se inició la nueva temporada de conciertos de la Filarmónica que tendrá continuidad en Dina Huapi (25 de marzo) y Bariloche (26).

A fines de abril está prevista la primera presentación en Viedma, en mayo la orquesta estará en Cipolletti (13 y 14) y luego en la zona Andina (25 al 28) en el marco del Festival Internacional de Música Bariloche 2022, regresará a la zona Atlántica en junio (17 y 18) y en julio actuará en Río Colorado (8) y en Choele Choel (9).

Para agosto el programa anual incluye dos presentaciones en Cipolletti (26 y 27) y en septiembre estará en El Bolsón (16), Bariloche (17), Catriel (30) y en Cipolletti (1 de octubre). Ese mes la agrupación rionegrina tendrá dos destacados conciertos en el Centro Cultural Kirchner de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El viernes 14 junto a Juan Falú, con obras de su autoría, y con Rafael Gíntoli y Liliana Herrero como invitados especiales y el sábado 15 interpretando obras de Manolo Juárez, Alberto Ginastera, Manuel Gómez Carrillo y Claudio Alsuyet.

En octubre (28 y 29), en Viedma, ofrecerá un repertorio de José Luis Castiñeira de Dios y en noviembre habrá presentaciones en Cipolletti (25) y Allen (26).