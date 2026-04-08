Todo listo para llevar a juicio al acusado de encubrir un violento crimen en Bariloche

Un sujeto que ayudó a borrar pruebas a los autores del homicidio de Facundo Bargiela, quienes ya fueron condenados con penas de hasta 20 años de prisión, será juzgado por encubrimiento, en una causa derivada del violento hecho ocurrido hace dos años, que terminó con la vida del excampeón de Jiu Jitsu y empleado municipal.

Bargiela fue ejecutado de un balazo en la nuca por su amigo Jonathan Rabinovici el 7 de abril de 2024 y su cuerpo apareció dos días después en cercanías de la ruta de Circunvalación. Meses después en un juicio abreviado fue condenado a 20 años de prisión. Otros dos jóvenes que participaron del crimen recibieron penas de 15 y de 10 años.

Ahora llega a juicio Pablo Scaglia, quien instantes después del crimen recibió en su casa a Rabinovici -con quien tenía vínculo previo- y contribuyó a ocultar el auto empleado en el hecho y que él mismo le había facilitado. Según las pruebas reunidas por la fiscalía, Scaglia mandó a lavar el vehículo para borrar rastros.

Los fiscales Betiana Cendón y Gerardo Miranda lo culpan también de haber brindado “información falsa” durante un allanamiento con la idea de entorpecer la investigación y de negar datos relevantes “pese a conocer tanto la desaparición como el posterior hallazgo sin vida de la víctima”, según comunicó el Ministerio Público Fiscal.

El juicio no tiene fecha todavía y se desarrollará con un tribunal unipersonal, ya que la pena prevista para el encubrimiento agravado varía entre los 6 meses y 3 años de prisión.

En la audiencia de control de acusación cada una de las partes expuso las llamadas “convenciones probatorias” y el cúmulo de elementos que piensan llevar al debate oral. El repaso previo determinó que el juicio requerirá no menos de cinco jornadas y está previsto interrogar a unos 50 testigos.

Pruebas, documentos y numerosos testigos

Los fiscales señalaron que además de la prueba testimonial de policías e investigadores, familiares y otros allegados, aportarán relevamientos de cámaras, informes de allanamientos, “secuestro de evidencias”, también será clave el relato que aporten los empleados del lavadero donde limpiaron el auto.

El abogado querellante, Ezequiel Palavecino, adhirió en lo esencial lo expuesto por la fiscalía, mientras que el defensor particular, Martín Govetto, aportará sus propia lista de testigos y prueba documental dirigida a demostrar en lo esencial que Scaglia desconocía que Rabinovici estaba involucrado en un asesinato y que había empleado su auto en el hecho, que le valió una severa condena.

El homicidio de Bargiela generó fuerte impacto en Bariloche porque la modalidad empleada tenía pocos antecedentes, dada la planificación y la modalidad elegida para quitarle la vida y ocultar el cuerpo. Ambos se conocían y hubo al parecer una disputa patrimonial de por medio.

Las condenas llegaron dos meses después del crimen, al cabo de un acuerdo parcial que evitó el juicio oral y que incluyó un cambio de calificación para evitar una pena de prisión perpetua. El móvil nunca quedó esclarecido, pero la fiscalía dijo en su momento que la víctima y sus victimarios integraban posiblemente una asociación para delinquir y que Bargiela fue acusado de cometer una “traición”.