La mañana en que una banda musical irrumpió en una esquina de Roca y transformó la mañana

El viernes, en una de las esquinas más concurridas de Roca, el ritmo cotidiano cambió por unos minutos y fue la música. Cinco jóvenes músicos que integran La Chirola, una banda local, transformaron el centro en escenario para recaudar fondos y visibilizar la producción de su primer videoclip.

La Chirola: una Street Band en Roca

“Somos un grupo de amigos músicos. Estamos produciendo nuestro primer video y eso implica mucho movimiento, mucha energía, pero también una enorme alegría”, contó a Río Negro Francisco Álvarez, tubista de La Chirola.

El grupo se presenta en su formato Street Band, con batería, trombón, saxofones alto y tenor, y tuba. Su sonido es una mezcla de funk, ska, jazz y reggae, una fusión explosiva que invita a moverse. “Buscamos música que nos guste a nosotros y también a quien nos escucha. Tocamos temas de Michael Jackson, Stevie Wonder, James Brown… y hay mucha improvisación, mucho juego”, explica, entre risas y aplausos de los peatones.

La escena fue un pequeño espectáculo espontáneo: una señora pidió que toquen “todos los días”, un niño que quedó paralizado frente al sonido del trombón, y decenas de curiosos grabaron con sus celulares o dejaron su aporte en el estuche de la tuba.

“Ver la cara de la gente cambiar cuando escucha algo distinto vale más que cualquier donación. Es muy lindo ver al público sonreír, parar un rato y disfrutar, eso para nosotros ya es una recompensa”, dijo el músico.

La Chirola no solo toca en el centro de Roca: el fin de semana estuvieron en Cipolletti y en Casa de la Cultura, donde brindaron presentaciones gratuitas. En paralelo, el grupo organiza rifas y recibe colaboraciones a través de redes sociales para financiar la producción audiovisual.

“Todo el que quiera ayudarnos puede hacerlo: tenemos un alias, un cafecito y estamos en Instagram como @lachirola.oficial. El 23 vamos a grabar el videoclip en el skatepark y queremos que se sume mucha gente”, adelantó Francisco, con entusiasmo contagioso.

La Chirola tiene además otro formato: una orquesta de ska, con más músicos e instrumentos. “Nos gusta mantener las dos versiones, la callejera y la orquestal. Una nos da contacto directo con la gente; la otra, proyección en escenarios más grandes”, explica.

Para ellos, salir a tocar a la calle no es un recurso improvisado sino una forma de conectar. “La música que se comparte, en vivo, frente a la gente, es la más verdadera”, resume Francisco.

Y mientras suenan los bronces y el ritmo se mezcla con el ruido urbano, se puede constatar que a veces basta una esquina y una banda musical para cambiar el ánimo de una persona.