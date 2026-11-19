Alrededor de las 11 de este jueves, un colectivo de la empresa de transporte público Mi Bus se prendió fuego en el kilómetro 2034 de la avenida de Circunvalación, a unos metros del puente del arroyo Ñireco. Solo el chofer circulaba en el vehículo y alcanzó a frenarlo en la banquina.

Tras recibir el aviso al 911, efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial Bariloche se hicieron presentes en el lugar del siniestro y dispusieron el corte total de la Circunvalación. En ese momento, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios -del Cuartel Central y 2 de Abril- intervinieron en el incendio. También personal del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales concurrió al lugar para prestar asistencia por la complejidad de la zona.

El conductor del micro indicó que circulaba en sentido oeste este por la Ruta Nacional 40 (el sector de la Circunvalación) y que, a la altura del puente del Ñireco, «escuchó una explosión en la parte posterior del micro. Por ese motivo, detuvo la marcha a la altura del kilómetro 2034 y observó fuego en las ruedas traseras».

El incidente se produjo a unos 50 metros de donde se encuentra la estrella amarilla que recuerda a un ciclista que murió en ese sector.

El colectivo circulaba por avenida de la Circunvalación.

El chofer no requirió asistencia médica y el micro se quemó por completo. Personal de Bomberos realizó las tareas de enfriamiento del vehículo y recién a las 12.15, se liberó el tránsito. El personal del Cuerpo de Seguridad Vial Bariloche permaneció en el lugar «para normalizar la circulación debido a las extensas filas de vehículos en ambos sentidos».

Fuentes policiales indicaron que si bien aun no disponen del informe, estiman que el fuego «se ocasionó debido a los frenos traseros ya que suelen quedar pegados y se calientan tanto que se prenden fuego».

Desde la empresa Mi Bus advirtieron que el colectivo estaba «fuera de servicio: habían notado una falla eléctrica y estaban llevándolo al taller por Circunvalación para que lo revisen».