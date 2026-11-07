Marcha del Orgullo en fotos: así fue la manifestación en las calles de Roca

La comunidad LGBTIQ+ se movilizó en Roca para reclamar por más derechos y exigir medidas contra la violencia hacia las personas trans. La jornada incluyó actividades durante la mañana y una convocatoria abierta por la tarde.

La Asociación de Trans y Trabajadorxs Sexuales de Río Negro anunció que a las 8 se realizó el izamiento de la bandera del orgullo en la esquina de avenida Roca y Paraguay.

Por la tarde, las actividades comenzaron a las 18 con una convocatoria en la Plaza San Martín. Según lo previsto por la organización, la movilización por las calles céntricas de la ciudad comenzó a las 19.30.