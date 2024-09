La internet de Elon Musk, gratis para emergencias: de qué se trata el nuevo servicio de Starlink

El empresario Elon Musk afirmó que Starlink, el servicio de internet satelital desarrollado por su compañía SpaceX brindará servicios de emergencia para teléfonos móviles de forma gratuita. En Argentina, el servicio de internet se puede adquirir desde el 25 de abril a través de la página oficial y en sitios autorizados, como Frávega, Cetrogar y Mercado Libre.

El 27 de agosto, Musk publicó en su cuenta oficial de X, que “SpaceX Starlink proporcionará acceso a servicios de emergencia para teléfonos móviles a personas en peligro de forma gratuita”. Aclaró que se aplicará en todo el mundo, “sujeto a la aprobación de los gobiernos de los países”. Y aclaró: “No puede darse una situación en la que alguien muera porque se olvidó de ello o no pudo pagarlo”.

