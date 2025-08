La joven promesa del ajedrez en Argentina es de General Roca

Con tan solo 15 años, Lara Herrera se consagró campeona nacional de ajedrez en la categoría sub15. Las Olimpiadas Escolares de Ajedrez, organizadas por la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), se disputó en el centro de convenciones de Vicente López, provincia de Buenos Aires, reunió a 176 jóvenes de todo el país y Lara fue la única representante de Río Negro.

Este título la habilita a participar del Torneo Panamericano que ya tiene fecha: se llevará a cabo el 30 de agosto en Florianópolis. Luego, será el turno del Sudamericano y el Mundial.

Esta roquense aprendió el deporte cuando tenía apenas 9. «En casa, teníamos un tablero de ajedrez, backgammon y damas. Lara empezó con damas, pero no le atrajo y un día me preguntó cómo se jugaba al ajedrez. Le enseñé a mover las piezas porque no se más que eso. Le gustó y nunca más paró», reconoció orgulloso su padre, Ramiro Herrera.

Lara se sumó a los talleres de ajedrez que se dictaban en la Municipalidad de Roca y los profesores no tardaron en darse cuenta que la muchacha tenía un fuerte potencial. Por eso, a dos meses del inicio de clases, la convocaron para participar de un torneo y ganó en su categoría.

En los talleres municipales, los profesores detectaron el talento de la joven. Foto: gentileza

Cuando la sorprendió la pandemia por Covid-19, siguió estudiando por internet e incluso, participó en torneos virtuales. En 2022, con 12 años, obtuvo el segundo puesto en el Campeonato Argentino de Menores que la llevó al Sudamericano donde consiguió un sexto lugar. Al año siguiente, participó del Nacional en San Luis. Y este año, obtuvo el segundo puesto en Mar del Plata. Ahora entrena a diario para el Panamericano, junto a dos entrenadores de Buenos Aires ya que, según explicó su padre, «es una competencia de alto rendimiento«.

«El ajedrez fue amor instantáneo. Disfruto en todo momento cuando juego y siento que estoy en mi nube. El ajedrez te presenta siempre distintos problemas para resolver en la partida y nunca una partida es igual a otra. Quizás, puede empezar igual pero no termina jamás de la misma manera», describió Lara que concurre al Centro de Educación Técnica (CET) 3 de Roca, en doble turno. Alterna escuela y entrenamiento y el tiempo libre escasea. «Intento no desconcentrarme», admitió.

Su padre reconoció que es motivador verla disfrutar de cada encuentro, más allá de los nervios. «Ella misma dice que entrena para entrar en los podios, para competir a nivel internacional. Su máximo deseo es seguir creciendo en el deporte», dijo.

Lara advirtió que antes de cada partido, más allá de «revisar los conceptos que uno ya conoce», analiza exhaustivamente a su rival para conocer cómo juega. Para eso recurre a aplicaciones en las que quedan registros de cada partido. «Es importante saber con quién vas a jugar. He tenido partidas que duraron hasta cuatro horas. El lugar debe ser silencioso para que no haya distracciones, porque si hay ruido es difícil concentrarse. Quizás hay veces en que uno puede pararse un ratito para despejarse«, detalló.

Para viajar a Brasil, Lara necesita 2,5 millones de pesos (esta suma no incluye le pasaje a Buenos Aires) para participar en Brasil. Solo la inscripción cuesta 140 dólares. Por eso, su familia organizó una rifa con 20 premios -que incluye desde una estadía en Las Grutas hasta lencería- para reunir el dinero. «Hubo un compromiso del gobierno provincial para brindar ayuda y tenemos audiencia con la Municipalidad de Roca aunque siempre nos han acompañado. A pesar de los excelentes resultados de Lara, nunca pudimos conseguir un sponsor. No sabemos si es porque el deporte tiene poca difusión«, se preguntó Ramiro.

Lara, por su parte, sueña en grande: «Me gustaría llegar al campeonato mundial y se que va a pasar«.