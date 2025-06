Revelan el estado de Alison, la mujer de Neuquén, después del trasplante: «Sabe que la operación salió mal»

Luego de varios días de espera, se confirmó que Alison, la joven de Neuquén que esperaba un trasplante, tiene su nuevo corazón y la operación fue un total éxito. «Está más lúcida, está más inquieta, la veo asustada, como que no entiende nada. Pero bueno, todo a su tiempo», aseguró su madre, Carina Calfunao. Asimismo, comentó que hasta el momento únicamente sabe que «la ligadura de trompas salió mal pero, nada más».

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA DE CARINA CALFUNAO EN RIO NEGRO RADIO:

La madre de la joven confirmó a DIARIO RIO NEGRO que está cada vez más lúcida. «Vino el director de cardiología y nos dijo que está bueno que le hablemos pero, que ella no se esfuerce en querer hablar, aunque realmente quiere hacerlo. De a poco le están sacando la anestesia», detalló.

A su vez remarcó que: «Sabe que está en Buenos Aires, sabe que salió mal la ligadura de trompas, pero, de ahí no sabe más nada«, haciendo hincapié en la infección que se generó en una de sus piernas, que llevó a los médicos tomar la decisión de amputarla, y su trasplante de corazón.

«Los médicos dijeron que nos está dando muchas expectativas Allison, así que va evolucionando. No sale fuera de peligro, pero sigue en pie. La revisan constantemente que no tenga sangrados o arritmias, están todos vigilándola de cerca», manifestó.

«Hoy me alegró la vida mi flaca guerrera»: Emiliano, el esposo de Alison, confirmó la tan esperada noticia

En la página de Facebook del barrio neuquino Unión de Mayo, donde diariamente informan sobre el estado de salud de Alison Calfunao y principalmente brindan apoyo a la familia, compartieron la emoción «que nos llenó el alma esta noche (miércoles): Ali está consciente».

Además, agregaron que «aunque todavía no puede hablar por el respirador, reconoció a Emiliano (su marido), lo miró, intentó hablar, y se emocionó». Explicaron que «él le habló con calma, le dijo que está en buenas manos, que todos la estamos esperando, y que muchísimas familias le enviaron cariño, oraciones y buenos deseos».

Mencionaron que «también le recordó que la vamos a esperar con girasoles, como a ella le gustan».

En la misma publicación que hicieron a través de la red social, difundieron una captura de pantalla del mensajes que compartió el esposo de Alison, «palabras que nos llenan de fe, amor y gratitud», sostuvieron los vecinos en el mensaje. «Gracias a Dios por este milagro. Ali, tu fuerza es la nuestra. Seguimos rezando por vos», concluyeron.

El mensaje de Emiliano: «Buenas noches. Estamos felices!!! Ali está consciente, le hablé muy tranqui porque me vio y se desesperó, todavía está con el respirador y no puede hablar. Hoy me alegró la vida, mi flaca es una guerrera».