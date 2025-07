La mamá de Alison, la mujer de Neuquén que fue trasplantada del corazón, exige justicia: «Ese día mi hija murió»

El «infierno» de Alison comenzó por una cirugía «simple» de ligadura de trompas en Neuquén. Ese día entró a quirófano y a las horas salió necesitando un nuevo corazón. De Neuquén pasó a Buenos Aires donde recibió otra dura noticia, le tenían que amputar una pierna. Aún así le dio batalla a todas las circunstancias y logró sobrevivir. Ahora, con un corazón nuevo, Alison espera de volver a su ciudad. Su madre en las últimas horas compartió un duro relato sobre todo lo que tuvieron que pasar y aseguró que buscará por todos los medios, justicia.

Carina Calfunao, la mamá de Alison, se mantuvo firme junto a su hija desde el primer momento que supo que la cirugía a la que se había sometido, había salido mal. El proceso fue largo para ella, para Alison y el resto de familia, pero dejó en evidencia lo fuerte que fue y es la joven para resistir a todos los obstáculos.

El 17 de junio, después de una cirugía previa donde le amputaron una pierna, Alison logró recibir su nuevo corazón, el corazón que la volvió a la vida. Aún está en Buenos Aires, el periodo de recuperación es largo, pero la familia de Alison está segura de que va a lograr estabilizarse.

El duro posteo de Carina, la mamá de Alison: «Ese día, mi hija murió»

Después de atravesar todo eso, su mamá un poco más tranquila, recurrió nuevamente a sus redes sociales y en primera persona, hizo una cronología de cómo ocurrió todo: «Mi nombre es Carina, y hoy quiero compartir una historia que jamás pensé tener que contar».

De esta manera cuenta que todo inició el 9 de junio cuando Alison ingresó a la clínica San Lucas de Neuquén por «una cirugía simple», una ligadura de trompas: «Buscaba algo que muchas mujeres desean: tener control sobre su cuerpo, su futuro, su maternidad». Pero dentro de ese quirófano todo se complicó.

«Ese día, mi hija murió. Murió en esa sala de cirugía», expresó Carina y agregó: «Su corazón fue destrozado, su pierna terminó amputada, su cuerpo y su vida cambiaron para siempre». El 17 de junio, «Alison volvió a la vida».

Exigen justicia por Alison y denuncian «negligencia médica»

Ahora a pocos días de que se cumpla un mes de «aquel horror», Carina desde Buenos Aires agradeció el apoyo que recibió durante todos estos días desde Neuquén, pero a su vez criticó a la clínica San Lucas por no aparecer en ningún momento: «Desde la Clínica San Lucas no hemos recibido ni una sola palabra. Ningún llamado. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. No se solidarizaron. No se hicieron responsables. Nada. El silencio duele tanto como la herida».

Ante esta situación, la mamá de Alison decidió expresarse finalmente por lo sucedido porque entiende que «no se puede devolver a una hija así, con la vida destrozada, con el cuerpo mutilado, con el alma atravesada por la injusticia» y denunció al equipo médico que la trató en la clínica por «negligencia médica»: «Ellos son responsables. Todo el equipo médico que estuvo en ese quirófano lo es. Todos. Y exigimos que se conozcan sus nombres. Que den la cara. Que expliquen qué hicieron. Qué no hicieron. Qué ocultaron. Qué falló».

«Esto que le hicieron a Alison no puede volver a pasar. Nadie más merece atravesar este infierno. Ninguna familia más. Ninguna madre más. Hoy pido justicia por Alison Calfunao y no vamos a parar hasta conseguirla», aseguró al cierre de su posteo.