El Poder Judicial de Río Negro advirtió «irregularidades» en los centros de Senaf de Roca

El Poder Judicial de Río Negro confirmó «varias irregularidades» en el Centro de Atención Integral para Niños, Niñas y Adolescentes (Cainas) de Roca dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

El Defensor General, Ariel Alice, detalló que se constataron que hay calefactores en mal estado, ducha sin agua fría, humedad en las paredes, cables pelados y alimentos en mal estado, entre otros problemas.

La semana pasada, el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) solicitó a la Defensoría de Menores y al Poder Judicial que efectuaran con urgencia una inspección ocular conjunta, tras recibir “denuncias anónimas” sobre el estado del centro de atención, según declaró en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

En respuesta, el Defensor General, Alice señaló que las inspecciones que constataron el estado del edificio fueron realizadas por los Defensores de Menores e Incapaces durante las visitas que realizan mensualmente.

Frente a esta situación, Alice solicitó a la delegación en Roca dependiente de Senaf, que en un plazo de 48 horas brinde «explicaciones y/o aclaraciones en relación a las irregularidades advertidas, con el fin de realizar las gestiones, articulaciones pertinentes, tendientes a subsanar las deficiencias mencionadas».

En paralelo, agregó que remitirá una nota a la secretaria de la Senaf, Silbana Cullumilla, solicitando que «arbitre los medios necesarios para garantizar condiciones edilicias dignas y resguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran alojados en los dispositivos de General Roca».

Por su parte, el legislador Delgado Sempé expresó que esta respuesta confirma «el abandono del gobierno provincial hacia la niñez y adolescencia más vulnerable de Río Negro» y agregó que «no podemos permitir que el Estado sea quien vulnera los derechos de quienes más necesita proteger”.

Este medio intentó comunicarse con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y no obtuvo respuestas hasta el momento de publicación de esta nota.