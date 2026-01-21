«El fuego sigue ahí»: vecinos alertan por focos reactivados en Epuyén mientras continúa activo el incendio en Los Alerces

Pese al anuncio de que el incendio que se desató en Puerto Patriada, en la jurisdicción de El Hoyo, el 5 de enero y que se propagó por el cerro Pirque hasta Epuyén estaba contenido, los pobladores dan cuenta de varios focos que se han reactivado en la zona en los últimos días, con el aumento de la temperatura y el viento. El hongo de humo se puede ver desde los parajes cercanos.

«Estamos reclamando información al municipio y a Bosques, pero la voz oficial no aparece. Estamos en contacto permanente entre todos los vecinos y con organizaciones, como los Bomberos Voluntarios y la Brigada, para difundir información. Cada dos o tres horas tomamos contacto para ver qué novedades hay, pero no hay nada oficial«, manifestó Alberto Rodríguez, de Epuyén.

Este diario intentó comunicarse durante los últimos días con los responsables del Servicio de Manejo del Fuego, Rubén Jaramillo, y el secretario de Bosques de Chubut, Abel Nievas, pero no obtuvo respuestas.

Investigadores del Conicet en la zona afirmaron que «ayer y hoy, las condiciones son extremas. Hay muchísimos puntos calientes y se activó uno de esos focos quemando todo el interior del valle del Planicie Grande, el último de los valles con bosques nativos -grandes coihues y cipreses- que se habían salvado del incendio de 1987».

Juan Alarcón, un peón rural de Epuyén que conforma la Brigada Minas, aseguró que «en las primeras horas de la mañana, todo está calmo. Pero todo cambia cuando levanta la temperatura y entonces, se inician los focos. Ayer estuvimos combatiendo en muchos lugares y tenemos claro que esto será por un largo tiempo porque no está controlado. El que diga lo contrario que venga y camine la zona«.

Dijo que si bien el fuego quemó muchísimas hectáreas, el objetivo de los pobladores y las brigadas «es salvar el verde que queda. Y nos cuidamos entre vecinos».

Rodríguez aseguró que ayer a última hora debieron trabajar en un foco en su chacra. «Hay focos chicos todo el tiempo por todos lados, pero anoche se desató un foco grande cerca de la ruta 70 que estaba descontrolado. La temperatura y el viento reavivan los focos que estaban medianamente controlados», dijo.

El fuego avanza en Los Alerces

A unos 100 kilómetros de distancia, el incendio en la cabecera norte del parque nacional Los Alerces continúa activo. «Hay mucho humo y el frente que avanza sobre Punta Mattos está activo. No se puede operar con medios aéreos porque no hay visibilidad. Estamos trabajando solo con personal en tierra y es difícil por la geografía de montaña», explicó Danilo Otaño, intendente del parque Los Alerces.

Recalcó la dificultad de llevar adelante las tareas sin «el apoyo de los medios aéreos que permitan ir enfriando el área».

El incendio se desató los primeros días de diciembre a raíz de la caída de un rayo en el brazo sur del lago Menéndez y con el paso de los días, se propagó por el norte del parque. Las estimaciones indican que, hasta ahora, habría unas 12 mil hectáreas afectadas.

«¿Cuál es el área afectada?», se consultó. «Hablamos de la zona norte del parque donde están los campings y en la ruta 71 está todo cerrado por la emergencia. No es seguro el tránsito sobre la ruta: caen piedras, troncos prendidos fuego, hay material rodante. Seis campings fueron evacuados preventivamente antes de que llegara el fuego«, indicó.

Sobre el motivo por el cual no se logró contener el fuego en las primeras semanas, Otaño argumentó que se abordó el siniestro desde un primer momento: «El fuego levantó una convectiva el 3 de enero y dos días después, el viento acostó esta columna de fuego, humo y aire caliente y fue imposible de contener en la faja de 10 metros de ancho que hicieron los combatientes con herramientas manuales«. Insistió en que hasta ese sector, no llegan las autobombas, «tampoco se puede trabajar con agua ya que el arroyo no tiene agua por la sequía».

«Solo se pudo hacer una faja de control y sumar el apoyo de los medios aéreos en los días en que pudieron volar. Pero si pensamos en una faja de pocos metros de ancho contra una columna convectiva de cientos de metros, más el viento, no hay manera de detenerlo», dijo.