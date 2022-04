La Muestra Anual de Fotoperiodismo se expone en Jacobacci

La Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, que propone un recorrido narrativo a partir de las imágenes más representativas del año 2020, se expone en Jacobacci.

Desde el pasado lunes y hasta el próximo sábado, la Casa de la Historia y Cultura del Bicentenario “Don Elías Chucair”, es el escenario de la 32 edición de esta muestra que incluye 208 fotografías de 103 autores y autoras registradas durante el 2020.

Se trata de la muestra más importante de fotoperiodismo que lleva adelanta la Asociación de Reporteros Gráficos de la Republica Argentina -ARGRA- que narra los hechos más relevantes durante la pandemia.

La inauguración de la muestra se realizó el lunes a las 20 horas. Foto: José Mellado.

El fotógrafo Andrés Canallieri, quien coordina la muestra, afirmó que la misma incluye fotos de distintos fotógrafos argentinos que salieron publicadas en distintos medios gráficos y/o digitales. Son fotos del 2020 y tendrían que haberse expuestos en el 2021, pero por cuestión de la pandemia no se pudo hacer.

“Esta enfocada en la pandemia y refleja lugares, procesos, personas, decesos, etc., de lo ocurrido durante el 2020. Hechos del deportes, retratos, vida cotidiana, política, naturaleza, ambiente, arte y espectáculos, etc. Entre ellos, la muerte de Diego Maradona, el encierro, la interrupción voluntaria del embarazo, la lucha de los humedales en la Mesopotamia, los incendios en Córdoba, las dificultades que tuvieron que enfrentar los deportivas para entrenarse, etc. Incluye también algunas imágenes de un fotógrafo argentino que estuvo trabajando en Perú” detalló y agregó que “Jacobacci es la quinta ciudad de Argentina, y la segunda de Río Negro, en la que se presenta la muestra”.

Una importante concurrencia tuvo la inauguración. Foto: Gentileza.

En este sentido agregó que la llegada a Jacobacci fue posible mediante una solicitud y articulación con Carolina Blumenkranc y Javier Epulef, estudiantes de la escuela de ARGRA y el apoyo de la Coordinación Municipal de Cultura. Adelantó que la próxima semana, ante una solicitud presentada por el Ente de Desarrollo de la Región Sur, la muestra se trasladará a Maquinchao.