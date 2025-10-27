La mujer de Río Negro que sufrió un accidente en México regresó al país en un vuelo sanitario: así fue el traslado

Tras varios días de incertidumbre y evaluaciones médicas, Karina Rott, que había sufrido graves fracturas tras caer desde un tercer piso en México mientras estaba de vacaciones, regresó este domingo a Río Negro gracias a un operativo sanitario gestionado directamente por el Gobernador Alberto Weretilneck.

La repatriación se concretó con un vuelo seguro, monitoreado permanentemente por un equipo médico especializado, utilizando una camilla especial con colchón de vacío y tabla rígida para inmovilizarla y reducir al mínimo los riesgos durante las 14 horas de viaje, que incluyeron tres escalas.

El traslado fue supervisado de cerca por la familia de Karina, que viajó a México para acompañarla durante todo el trayecto. «No quiero que Kary viaje sola», había explicado días atrás su hermana, Mely Rott, quien también agradeció el apoyo recibido a través de mensajes y redes sociales: «Nos llena de fuerza sentir tanto amor y cariño en este momento tan difícil».

Karina fue trasladada por vía terrestre hasta Viedma. Foto: Arruda Jorge.

A su llegada al país, Karina fue trasladada por vía terrestre hasta Viedma, donde permanece internada en el área de cuidados progresivos del hospital Artémides Zatti. Allí continuará con su tratamiento médico, supervisada por un equipo de especialistas que garantizarán la recuperación segura y progresiva de sus fracturas, incluyendo las lesiones en la columna y otras partes del cuerpo.

El ministro de Salud destacó la coordinación entre equipos y el profesionalismo que permitió un traslado seguro

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó «el profesionalismo del equipo de salud y la coordinación interjurisdiccional que permitieron culminar una operación de alta complejidad priorizando siempre la vida y el bienestar de la paciente». También resaltó «la labor conjunta entre el personal del avión sanitario y el equipo del Hospital Zatti, que aseguró su arribo en condiciones óptimas para la continuidad del tratamiento».