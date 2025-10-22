Drama en México: una mujer de Río Negro cayó de un tercer piso y el Gobierno gestiona su regreso al país

Una turista de Las Grutas se encuentra gravemente herida tras caer desde un tercer piso en México. El accidente ocurrió cuando la mujer estaba de vacaciones en la ciudad mexicana de Tulum y si bien está fuera de peligro, aún permanece internada por sus lesiones. El caso tomó tal repercusión que el Gobierno de Río Negro confirmó que intervendrá con un vuelo sanitario para su repatriación.

Grave accidente de una turista argentina en México: lo que se sabe del hecho

La turista identificada como Karina Alejandra Rott, sufrió el grave accidente el pasado 18 de octubre. Su sobrina, Daiana Rott, contó mediante un posteo que la mujer estaba de vacaciones en la ciudad de Tulum, México, y por motivos que se desconocen, cayó de un balcón ubicado en el tercer piso de un edificio.

Karina fue internada de urgencia ese mismo día ya que se había fracturado los dos tobillos, un brazo y la columna. La sobrina relató que la primer noche fue ingresada al hospital general de Playa del Carmen, donde «no hicieron más que pararle el sangrado y darle medicamentos para el dolor» y luego la trasladaron a Mérida donde le dijeron que necesitaba ser operada.

Sin embargo la angustia de la familia de Karina aumentó porque, aseguran, «el hospital no le estaba atendiendo como se debe», por este motivo informaron que necesitaban trasladarla urgente a Argentina. «Necesitamos llevarla a una clínica, los gastos son muy altos y no podemos cubrirlos por completo», expresaron.

El Gobierno de Río Negro confirmó el traslado de Karina al país

El caso de Karina tomó tal repercusión que en la provincia de Río Negro se viralizó, sobre todo porque la mujer es una reconocida vecina de Las Grutas. Fue de esta manera que otra familiar de la accidentada informó que se acercaron al gobernador Alberto Weretilneck para pedirle ayuda y finalmente confirmaron que el mandatario provincial puso a disposición un vuelo sanitario para que sea repatriada.

«Gente el Gobernador de la provincia Alberto Weretilneck nos consiguió el avión sanitario para ir a buscar a Kari. Solo necesitamos la autorización medica del hospital donde se encuentra internada», informó en sus redes sociales Mely Rott, otra familiar de Karina.

Si bien no se confirmó detalles de cómo será el traslado, desde el entorno familiar de la mujer adelantaron que el viaje se realizará este miércoles. Luego de su arribo a la provincia, Karina tendrá que ser ingresada a una clínica para recibir la operación que necesita por sus fracturas.