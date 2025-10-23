La mujer de Río Negro que cayó de un tercer piso en México volverá al país en un vuelo sanitario

La familia de Karina Alejandra Rott, la turista de Las Grutas que resultó gravemente herida en México tras caer desde un tercer piso, confirmó que finalmente será trasladada a la Argentina en los próximos días mediante un vuelo sanitario gestionado por el Gobierno de Río Negro.

En un mensaje publicado en redes sociales, Mely Rott, hermana de Karina, agradeció el acompañamiento y explicó que la decisión se tomó luego de varios días de estudios y evaluaciones médicas para garantizar la seguridad del traslado. «Esto no es tan simple como decir ‘la traemos de vuelta y listo’. Lo importante es hacer lo que sea más seguro para la salud de Kary», escribió.

Karina sufrió el accidente el pasado 18 de octubre, cuando por motivos que aún se desconocen cayó de un balcón en la ciudad mexicana de Tulum. Desde entonces permanece internada en un hospital de Mérida, donde fue derivada luego de haber pasado por el hospital general de Playa del Carmen. La mujer sufrió fracturas en ambos tobillos, un brazo y la columna, además de un hematoma en la cabeza que está siendo monitoreado.

El operativo contempla un vuelo de 14 horas, con tres escalas y un protocolo especial para evitar movimientos en la columna

Según relató su familia, al principio los médicos desaconsejaron el traslado porque «existía el riesgo de que las astillas del hueso de una de sus vértebras fracturadas tocaran la médula, lo que podría dejar daños irreversibles«. Sin embargo, la doctora del avión sanitario explicó que el equipo cuenta con medios para minimizar los riesgos, utilizando una camilla especial con colchón de vacío y tabla rígida para evitar movimientos durante las 14 horas de vuelo.

«La doctora del avión sanitario nos dijo que pueden minimizar al máximo los riesgos compactando e inmovilizando a Kary durante todo el viaje, aunque el riesgo nunca desaparece del todo. La decisión final debía ser de Kary y de nosotros, su familia», detalló Mely.

La mujer viajará completamente inmovilizada, monitoreada y medicada durante todo el trayecto, que incluirá tres escalas antes de llegar al país. La familia espera que el traslado se concrete durante el fin de semana, aunque aún restan completar algunos permisos burocráticos.

El Gobierno de Río Negro intervino en la repatriación y gestionó el avión sanitario para traerla de regreso al país

Mely Rott también confirmó que el gobernador de Río Negro intervino directamente para facilitar la repatriación: «El Gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck, nos consiguió el avión sanitario para ir a buscar a Kari. Solo necesitamos la autorización médica del hospital donde se encuentra internada«, había publicado días atrás.

La hermana de Karina partirá este jueves hacia México para acompañarla en el viaje. «No quiero que Kary viaje sola», aseguró.

«Nos llena de fuerza sentir tanto amor y apoyo en este momento tan difícil. Gracias a todos por la preocupación, los mensajes y el cariño de siempre», concluyó.