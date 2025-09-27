La municipalidad quiere revisar si las motos secuestradas en Neuquén por ruidos molestos son «robadas»

Luego del episodio vivido el último miércoles en el barrio Unión de Mayo de Neuquén donde motociclistas provocaron nuevamente a vecinos con ruidos molestos, el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, informó que serán «muy duros en lo contravencional» y pedirán modificaciones en el código de faltas. También, anunció que solicitará a la Policía que revise las motociclistas secuestradas, ya que presume que «algunas o varias de ellas son robadas».

«No vamos a permitir que esta práctica se instale en la ciudad. Voy a pedir en el Juzgado de Faltas como medida accesoria la provocación e intimidación que generan estos jovenes cuando se juntan», indicó en una entrevista con AM550 y apuntó directamente contra la agrupación «oeste stunt» de las redes sociales.

La municipalidad de Neuquén busca endurecer las multas contra los ruidos molestos

Además, el funcionario explicó que solicitará «retener las motos durante 6 meses» como pena complementaria. Baggio sostuvo que, lamentablemente, el problema «es muy sencillo de solucionar con plata».

«Pagan la multa, acarreo y se van, por más onerosa que sea la multa», señaló y advirtió que la infracción alcanza cifras millonarias. «Pagan y retiran la moto», remarcó.

El funcionario comunicó que en el operativo del último miércoles se secuestraron «32 motos» de unas 50 que se habían congregado en el barrio Unión de Mayo.

Treinta y dos motos fueron secuestradas el último miércoles en el barrio Unión de Mayo de Neuquén. Foto: archivo.

Molesto por esta práctica habitual en el barrio, informó que: «Voy a pedir mediante un oficio a la Policía que las venga a verificar al predio de Tránsito las motos porque presumo que algunas o varias de ellas pueden ser robadas. Nadie en su sano juicio arruinaría su propia moto acelerándola a más no poder«., afirmó.

El funcionario indicó que la práctica es realizada por «menores y jovenes de entre 20 y 25 años de edad».

Además, contó que desde la agrupación Estrellas Amarillos mostraron su preocupación por el tema y pidieron que se tomen medidas al respecto repudiando que dichos motociclistas «son los futuros asesinos al volante». «No vamos a permitirlo», concluyó Baggio sobre la práctica que consta en hacer piruetas en la vía pública, con una conducción temeraria.