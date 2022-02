La obra de gas para la EPET 10 en Plaza Huincul demandará casi dos meses

En la EPET N° 10 de Plaza Huincul se suspendieron las actividades desde ayer porque se debió cortar el gas natural para realizar la nueva instalación que contemplará no solo el edificio central sino también en el taller. La proyección de los trabajos se estima que será de 50 días hábiles como mínimo. Por ahora, solo se recibe la documentación en la secretaría de la institución.

Los problemas edilicios en este establecimiento situado en Plaza Huincul no son nuevos. De hecho, durante el año pasado una comisión de padres protestó ante las autoridades provinciales por la falta de clases debido a los inconvenientes en el edificio.

Desde el equipo directivo, se confirmó que se resolvió suspender las actividades porque si bien hace más de diez días se iniciaron los trabajos, ahora la obra va a estar adentro de la escuela, no en el patio como se pensó al principio. Es que con el avance de las tareas, se advirtió que el edificio no cuenta con los planos del circuito de gas y se tenía tres medidores en total, cuando la empresa Camuzzi Gas del Sur solo permite uno solo. La prueba de hermeticidad que se hizo tampoco cumplió con los estándares previstos por la compañía y debe repararse esa situación.

El vicedirector Darío Zar explicó que se resolvió abrir la secretaría en horarios específicos, tanto durante la mañana como a la tarde, para recibir la documentación del personal. Mientras tanto no se podrá avanzar, al menos por ahora con los estudiantes que se encontraban en el proceso de POEC.

El año pasado cuando se hizo un arreglo en los tanques de agua en los baños de estudiantes hubo una cañería que no quedó bien sellada y produjo filtraciones y pérdidas sobre la instalación eléctrica. Ante este contexto general, el equipo directivo resolvió suspender las clases porque hay zanjeos alrededor de los edificios y la obra en el interior de la escuela obligó a tomar esta medida.

Se espera además que en una nueva reunión del cuerpo directivo, el personal docente y no docente se resuelva cómo continuarán. Este encuentro se hará a la brevedad. A este establecimiento acuden desde 1° a 6° año y además de las materias habituales deben concurrir a taller. Se observa una sobrepoblación y hasta tanto no puedan concluir con el proceso del POEC que se retrasará no se sabrá la cantidad exacta de estudiantes.

A la vez, se requiere el nombramiento de personal tanto docente como preceptores (tres) y auxiliares de servicio. Por ahora, el problema más grave y que está en proceso de resolución es la de ejecución del gas que interrumpió en noviembre y recién se reanudó hace diez días atrás.