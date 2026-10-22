La obra que busca mejorar la atención de los pacientes oncológicos sin necesidad de viajar

Durante años la población de la comarca petrolera que requiere tratamiento contra el cáncer debe transitar más de 200 kilómetros, ida y vuelta, para realizarlo. Este centro permitirá a los adultos con esta patología recibir la quimioterapia sin viajar a Neuquén.

La obra consta de 322 metros cuadrados y tiene aporte de los dos municipios, Cutral Co y Plaza Huincul, a través del Ente Autárquico Intermunicipal El Mangrullo, Enim y se inició en marzo de este año.

El edificio fue diseñado para recibir a este tipo de pacientes, solo adultos, y que son un promedio de 300 a 350, calculo que se hizo al momento de definirse su construcción.

El diseño contempla espacio para un consultorio clínico, otro para atención oncológica, un espacio para realizar quimioterapia. La construcción dispone de áreas de recepción, sanitarios accesibles, farmacia que tendrá a su cargo el preparado de la medicación), estaciones de enfermería y gabinetes técnicos.

La idea es que cuente con los espacios imprescindibles para la atención integral de pacientes oncológicos.

Desde Provincia, cuando se autorizó la edificación, se tuvo en cuenta que, en el hospital de Cutral Co y Huincul, se cuenta con una hematóloga que tiene formación en oncología, y se continuará trabajando con el sector de oncología del hospital Castro Rendón.

De este modo, se podrá terminar de formar y articular los tratamientos que requiere cada uno de los pacientes.

Una vez que esté en marcha este centro, se analizará si se puede complejizar la atención y se sumarán prestaciones oncológicas y tratamientos como radioterapia.

Cuando se anunció la obra de este establecimiento de salud se informó que no se recibirá pacientes pediátricos. La razón es que se requiere otro tipo de profesionales para su atención y seguimiento.

La obra fue adjudicada a SP Construcciones con un presupuesto de $1.056 millones.

Pacientes de otros lugares

La apertura de este centro permitirá que aquellas personas que no necesariamente sean de la comarca petrolera puedan también recibir el tratamiento. En especial, aquellos que residen hacia el oeste provincial y que tienen una distancia mayor hasta llegar a los centros de tratamientos que están en la capital neuquina.

El viaje hacia Neuquén no solo se transforma en un trastorno para la persona con la enfermedad oncológica, sino que implica un desembolso de dinero que debe disponerse para afrontar el trayecto y la estancia.