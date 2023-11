La odisea de encontrar alquiler en Cutral Co y Plaza Huincul

La búsqueda de alquiler de viviendas para familias, parejas o personas solas en Cutral Co y Plaza Huincul se tornó, en el último tiempo, un verdadero desafío. En especial, si el presupuesto es ajustado, se prefiere un lugar en condiciones dignas y no muy alejado de la zona céntrica. Los valores se incrementan y la oferta es cada vez más escasa.

En un recorrido por las dos ciudades, los habituales letreros con la leyenda “se alquila” no se encuentran. Ni para vivienda ni para locales comerciales.

En el análisis de la situación se debe incluir la participación del mercado formal -como las inmobiliarias- y el informal que pugna cada vez con mayor presencia.

De la consulta por tres de las inmobiliarias radicadas en Cutral Co, la respuesta es idéntica: la oferta es casi inexistente. En cambio, sí hay casas puestas a la venta.

“El alquiler hoy resulta ser una de las peores alternativas de inversión para los propietarios. En los negocios tiene que haber un orden de equidad, una relación de conveniencia para cada una de las partes, cosa que no está sucediendo en este momento”, fundamentó José Rodríguez, titular de la inmobiliaria que tiene más de 50 años, iniciada por su padre.

Refirió que la construcción privada se complica porque el acceso al crédito hipotecario es muy difícil y a la vez “las parejas se siguen formando”, por lo que se vuelcan al alquiler.

En la zona céntrica se torna imposible acceder a la posibilidad de alquilar un local

El comerciante explicó que existe una “crecida permanente y se va perdiendo como alternativa la vivienda para alquiler. En una época era una forma de inversión válida, aunque conservadora”.

A modo de ejemplo, especificó que, a nivel internacional, se considera que para que un alquiler resulte medianamente rentable tiene que representar un 0,7 % aproximadamente sobre el valor de la inversión. “Y en este momento no llegamos ni siquiera a un 0,3% mensual”, aportó Rodríguez.

En este contexto, donde existe un índice inflacionario generalizado, las casas se sacan del mercado de alquiler y quienes están en condiciones, optan por vender.

En la cartera de clientes que administra esta inmobiliaria, se manejan precios considerados intermedios para el mercado local, con propiedades que responden a las expectativas de inquilinos.

“No tomamos casas en estados lamentables, sino donde todo funcione. Lamentablemente lo que no está pasando es que no hay rotación de alquileres”, agregó.

La avenida Olascoaga casi no tiene comercios sino oficinas, dicen desde Vianca

Susana Sebastián, de Vianca tiene una visión similar. Desde hace dos años solo se dedica al alquiler y no ya a la operación de venta.

“La oferta escasea, no hay. Te puede salir una o dos cada uno o dos meses, eventualmente”, aclaró. Contó que después de la pandemia de coronavirus, la situación ha sido atípica y la gente no se ha movido. “Este año no hubo demasiada oferta, y está esto que mucha gente que tenía la casa en alquiler prefirió ponerla a la venta”.

Conocedora del mercado porque hace 44 años está dedicada al rubro, sostiene que los lugares más buscados siguen siendo los barrios Centro Sur, Norte, Cooperativa, Ruca Quimey, Parque Oeste, en Cutral Co. En el caso de Plaza Huincul Central y Otaño. Eso hace a que también se vea disminuida la posibilidad.

En su caso desde hace dos años se dedica solo a administrar los alquileres y ya no recibe ventas.

Desde Vandalda Propiedades, Gabriel, más nuevo en la actividad, coincide con que “no hay entrada de propiedades nuevas y sigue siendo un problema”. “La oferta es casi nula y los que quieren alquilar legalmente como es nuestro caso, no les sirve el negocio y no las meten al mercado”, describió.

Vandalda mencionó que este mes, por ejemplo, ingresaron dos propiedades y “cada una venía con aproximadamente 10 candidatos. No alcanzan a ser puestas en oferta”. Es por esta misma razón que hace mucho tiempo que no pueden publicar que tienen una casa en alquiler.

La inmobiliaria que es más reciente en el mercado coincide en la falta de ofertas para alquiler

En su caso, tienen entre 10 a 20 solicitudes diarias de alquileres para vivienda. La oferta no cubre la demanda.

Ante este panorama los precios suben y quienes operan en el mercado informal se llevan entre el 60 % al 70 % del mercado existente.

En cuanto a los precios, todos coinciden en que el piso promedio para un departamento de un dormitorio arranca en los 90 mil pesos; luego va a los 130 o 140 mil pesos por dos dormitorios y de tres dormitorios de 180 a 200 mil pesos, en promedio.

Las casas más grandes “así como entran se alquilan. No sé si los valen, pero el mercado los tolera”, aclaró Vandalda.

En cuanto al alquiler de locales comerciales la situación se complica más aún porque lo que se busca es en el microcentro y en un radio muy específico. La calle Roca es el lugar elegido por excelencia, desde San Martín hasta la plaza central. Paralela a esta arteria hacia avenida del Trabajo o Yrigoyen.

“Y en la Yrigoyen depende para que mano (norte o sur) porque tampoco buscan ahí. Lo mismo que Sáenz Peña. No hay modo que se amplíe el radio céntrico”, aportó Susana.

“En el centro no hay oferta. Lo que hay, está alquilado y no se movió, no ingresó nada nuevo. El centro no se quiere mover. Cutral Co es atípico y no hay caso que se extienda comercialmente”, dijo Rodríguez. “Tengo no menos de 10 consultas diarias por alquiler”, dijo José Rodríguez, titular de la inmobiliaria de su mismo nombre.

Rentas temporales, una alternativa para petroleras

Son muchas las familias o vecinos que resolvieron como inversión de sus ahorros la construcción de departamentos destinados al alquiler. En estos casos, el rango de ofertas varía según el destino: “temporal”, para vivienda permanente o para empresas petroleras.

Aquí la flexibilidad en los términos de los contratos pone en el mercado otras opciones para los inquilinos. Sin embargo, la demanda también en estos casos supera a la oferta.

“Tenemos siempre ocupado y hay lista de espera, pero son departamentos para una o dos personas. La mayoría hace mucho tiempo que están y que vamos renovando a los mismos inquilinos”, explicó uno de los propietarios consultado.

En este caso, los dueños se encargan del mantenimiento para evitar el deterioro permanente.

Otra alternativa es el alquiler por día -amueblados- y que son muy buscados cuando en la zona hay eventos deportivos como es el caso del rally. En otra franja se encuentran las propiedades que están destinadas de manera exclusiva para las petroleras.

El difícil camino hacia una casa que no es tuya, pero lo parece

La búsqueda de un lugar donde vivir se convirtió para los inquilinos en una carrera contrarreloj. Llegar antes que otro oferente y contar con la disponibilidad económica para hacerlo es una tarea que demanda mucho tiempo y paciencia.

Los casos más urgidos son aquellos que tienen el vencimiento encima y no llegan con los nuevos valores para renovar, por lo que deben buscar otro lugar. “En mi caso, el aumento que me anunció el dueño no está dentro de mis posibilidades, así que me tengo que ir”, contó Lorena que tiene una mascota y que suele ser un impedimento para ciertos propietarios.

Hay algunos casos, en los que las familias dejan el alquiler porque lograron construir la casa propia y aunque la obra no está terminada optan por mudarse y destinar ese dinero que ocupaban en la renta para concluirla. “Accedí al Procrear. Como tengo los servicios listos, prefiero irme, aunque no esté terminada del todo porque se me termina el contrato y me piden mucho para renovarlo”, planteó María que vive junto a sus tres hijos.

Para los inquilinos que cuentan con movilidad, tienen la opción de irse más lejos de la zona céntrica- aunque tampoco es mucha la demanda en esos sectores. Un ejemplo de ello es Zani, Pueblo Nuevo o Parque Este, en Cutral Co.

En este caso, las familias deben evaluar la distancia de las escuelas primarias y secundarias de sus hijos e hijas y sus lugares de trabajo y resolver la organización familiar para llegar a tiempo a todos lados.

De todos modos, hay excepciones que permiten acceder a un departamento en zona céntrica y en un rango de los 70 mil pesos, sin servicios. Sin embargo, este Rentas temporales, una alternativa hallazgo, no es el habitual.