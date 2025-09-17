La paleontología pone en valor el patrimonio fósil de Neuquén: un evento clave en Senillosa

La Cuenca Neuquina es uno de los territorios más ricos en restos fósiles de todo el país. Representa un reservorio clave para comprender la historia geológica y biológica de Argentina.

Los profesionales de Conicet que llevan adelante las investigaciones y hallazgos en la región, Río Negro y Neuquén, se congregaron en la edición número 5 de las Jornadas de Paleontología de la Cuenca Neuquina (V JPCN).

El trabajo de los investigadores, tuvo y tiene un profundo impacto en el conocimiento paleontológico a nivel global. El estudio de la cuenca continúa arrojando hallazgos de relevancia internacional.

Esta reunión -celebrada en la ciudad de Senillosa- no solo evidenció los descubrimientos más recientes, sino que fortaleció el rol de la provincia del Neuquén como exponente científica en Ciencias de la Tierra.

El evento se llevó adelante del 9 al 13 de septiembre y la organización estuvo a cargo de un nutrido equipo interdisciplinario e interinstitucional. Se sumaron investigadores del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), del Museo Provincial «Carlos Ameghino» de Cipolletti, del Museo Municipal de Historia y Arqueología de Senillosa, y de la propia municipalidad de esa localidad.

Participaron actores de diferentes instituciones públicas y privadas. Las jornadas fueron declaradas de interés por parte de la Legislatura de la Provincia del Neuquén, debido a su aporte científico, educativo, institucional y cultural.

Flavio Bellardini, científico del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, dijo que se llevaron adelante debates e intercambios de resultados de investigaciones científicas realizadas dentro de la Cuenca Neuquina por diferentes equipos de investigación, tanto nacionales como internacionales a la vez que hizo énfasis en «el valor de la socialización del patrimonio paleontológico».

Jornadas de Paleontología: charlas, ferias y salidas a campo

Según informaron desde el área de Comunicación del Instituto, durante las jornadas hubo propuestas variadas con talleres, charlas, una salida de campo a los afloramientos del Cretácico Superior de Los Bastos.

La Feria Paleontología para la Niñez dijo presente. También hubo sesiones de comunicaciones técnico-científicas, talleres para escuelas, mesas redondas sobre temáticas paleontológicas, geológicas, turísticas, patrimoniales, sindicales y de perspectiva de género.

En paralelo, se realizó el 5° Simposio de Turismo Paleontológico, un espacio interdisciplinar de debate sobre el fomento, la reglamentación y la difusión del aprovechamiento turístico del patrimonio natural y cultural.

Jornadas de Paleontología: Senillosa y sus hallazgos fósiles

Se eligió Senillosa como sede ya que en los últimos años la localidad se consolidó como un área de interés creciente para la paleontología, en especial por los afloramientos del Cretácico Superior que se hallan en la zona de Los Bastos.

Esta región fue sido escenario de importantes hallazgos fósiles, incluyendo restos de un dinosaurio saurópodo y de un cocodrilo notosuquio, lo cual refuerza la necesidad de continuar su exploración, conservación y puesta en valor.