La Provincia no arriesga hipótesis sobre el incendio y la explosión de la refinería NAO en Plaza Huincul

A cinco días del incendio y la explosión en la destilería NAO en Plaza Huincul que terminó con tres operarios fallecidos, el ministro de Energía y Recursos Naturales, Alejandro Monteiro señaló que aguardan los resultados de la investigación judicial para saber qué ocurrió y prefieren no arriesgar hipótesis sobre los motivos del incidente.

Antes de iniciar la gira con el gobernador Omar Gutiérrez rumbo a Estados Unidos, el funcionario de Energía y Recursos Naturales, Alejandro Monteiro se refirió a la explosión en la refinería de New American Oil -NAO- que se produjo el jueves por la madrugada. Sobre los motivos de la explosión, Monteiro fue cauto y dijo «sinceramente no. Te estaría mintiendo, no soy especialista, estamos a la espera de todos los trabajos que lleva adelante la fiscal (Ana Mathieu) y el ministerio Público Fiscal sobre las pericias», dijo en diálogo con Vos A Diario por RN Radio.

Monteiro recordó que el viernes hubo personal de secretaría de Energía de la Nación que recorrió las instalaciones junto al fiscal general José Gerez, en la segunda inspección ocular que se hizo en la planta. «Estamos a la espera de esos resultados. Más allá de eso que fue lamentable, tenemos que trabajar en temas de seguridad en general y ese es el compromiso de todos», aclaró.

Más adelante se refirió a que las inspecciones que había hecho Nación -bajo cuya órbita está la refinería NAO- en las instalaciones «hace dos o tres meses atrás» dieron como resultado que «las condiciones estaban aptas para operar con lo cual hay que ver cuáles fueron las causas.

El ministro de Energía -que el jueves también viajó hacia Plaza Huincul cuando se conformó el comité de emergencia- indicó que lo más lamentable fue la pérdida de la vida de los tres operarios: Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara.

Ayer, la fiscalía llevó adelante ocho allanamientos en total: seis de ellos en domicilios de personal contratado por la empresa en Cutral Co y Plaza Huincul; otro en Challacó y el último en la sede de NAO, situada en Pilar, provincia de Buenos Aires.

Escuchá la entrevista al ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro, en «Vos a Diario» por RN RADIO:

