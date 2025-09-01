La tormenta de Santa Rosa mantiene en alerta a seis provincias: lluvias intensas y fuertes vientos este lunes

Alerta por la llegada de la ciclogenesis.

La «Tormenta de Santa Rosa» se hizo presente durante el fin de semana. Este lunes, varias provincias se encuentran bajo alerta por fuertes lluvias y ráfagas de viento, según el Servicio Meteorológico Nacional. Acá el detalle.

Durante este lunes, la tormenta de Santa Rosa se hará sentir con fuerza en las provincias del Litoral. Se trata de una alerta amarilla que afecta a siete provincias.

Efectos de la tormenta de Santa Rosa: seis provincias bajo alerta

Según el Servicio Meteorológico Nacional, estas son las provincias que hoy se encuentran bajo alerta:

Misiones: lluvias que iniciaron esta madrugada y se extenderán durante todo el día. Las probabilidades de precipitaciones incrementan a un 100% durante la tarde. Las condiciones climáticas mejorarán a partir de este martes.

Formosa: lunes con tormentas, lluvias y temperaturas máximas que alcanzarán los 21°C. Además, el martes habrá lluvias aisladas por la tarde y la noche con temperaturas que superarán los 30° C.

Chaco: tormentas durante la jornada de este lunes. Temperaturas por debajo de los 20°C. El martes seguirán las precipitaciones con cielos mayormente nublados.

Corrientes: fuerte actividad eléctrica con lluvias intensas. Las precipitaciones continuarán hasta el martes con leves mejoras por la noche.

Santa Fe: espera una jornada con precipitaciones que mejorará con la llegada del martes. Las máximas serán de 18°C.

Entre Ríos: el lunes será marcado con fuertes lluvias que se extenderán hasta el mediodía. Para el martes habrá cielos nublados y temperaturas moderadas.

El panorama de alertas también incluye a varias provincias del norte y centro del país, aunque en estos casos, por vientos. Según el parte emitido, Catamarca, La Rioja y Salta se encuentran bajo alerta amarilla, fenómeno que podría generar reducción de visibilidad, ascenso brusco de temperaturas y condiciones secas.