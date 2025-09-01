Lunes con efecto Santa Rosa en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro: vuelve el viento y ¿la lluvia?

El clima de este lunes en el Alto Valle. (Andrés Maripe).

El fenómeno de la «Tormenta de Santa Rosa» se manifestó con fuerza en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro durante el fin de semana, dejando a su paso un notable descenso de la temperatura, vientos intensos y lluvias. A pesar de que las condiciones mejoraron, los efectos de la tormenta persisten.

El pronóstico anticipó un lunes con nuevas ráfagas de viento y la posibilidad de precipitaciones aisladas, tal como se vivió durante el inicio de la mañana en ciudades como Neuquén capital.

Diferente al fin de semana, se espera que haya un leve ascenso en la temperatura al menos durante los primeros dos días de septiembre, pero a cambio permanecerá la inestabilidad que combina vientos y lluvia aisladas.

Clima en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

El pronóstico del Servicio Nacional Meteorológico detalló que durante este lunes se registrarán temperaturas que variarán entre los 19°C y los 7°C en todo el Alto Valle.

Se esperan vientos moderados a fuertes, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h, especialmente durante la mañana y la tarde.

Por otra parte aunque no se prevén lluvias persistentes, es probable que se registren chaparrones o lloviznas intermitentes, principalmente en las primeras horas del día como ocurrió en la ciudad de Neuquén.