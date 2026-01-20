El oeste de Neuquén tendrá un nuevo CPEM: la provincia llamó a licitación

La obra se emplazará en inmediaciones de la Escuela Primaria N°362 y buscará consolidar un nodo educativo para el sector. Foto: archivo Matías Subat.

El gobierno provincial concretará esta semana el llamado a licitación para la construcción de un nuevo Centro Provincial de Educación Media (CPEM) en el barrio Z1 de Neuquén capital, una zona con gran crecimiento demográfico.

La construcción, con más de 2.100 metros cuadrados, buscará dar respuesta a la demanda de matrículas en la meseta capitalina, zona que no recibía un nuevo establecimiento desde el 2004. Este centro educativo se sumará a la ejecución de la nueva EPET en Casimiro Gómez.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, aseguró que invertir en la educación significa brindar oportunidades reales: «Nuestra prioridad es planificar y ejecutar obras que den soluciones de fondo».

Sostuvo que la construcción del edificio en el barrio Z1 forma parte de esa iniciativa. «Llevar el Estado donde la gente vive, con edificios modernos y funcionales que inviten a los chicos a quedarse en la escuela«, afirmó Figueroa.

Por su parte, el ministerio de Educación destacó que «no estamos solo construyendo un edificio; estamos atendiendo una deuda histórica con la planificación del oeste neuquino».

Nuevo nodo educativo en el oeste: un alivio para las escuelas

La obra se emplazará en inmediaciones de la Escuela Primaria N°362, que se encuentra sobre la calle Daniel Barros, y buscará consolidar un nodo educativo para el sector con gran crecimiento demográfico.

Además, el predio propuesto para el edificio se encuentra a 16 cuadras hacia el noroeste del CPEM N°69, por lo que se convertirá en una escuela de cercanía y absorberá la matrícula de los barrios más alejados del centro, descomprimiendo la presión sobre los CPEM N° 29, 54, 40 y 69.

En las últimas dos décadas, el impacto que tuvo el crecimiento de la ciudad en las escuelas se atendió ampliando los establecimientos existentes con nuevos cursos, sin la creación de nuevas instituciones. Esa decisión llevó a la saturación de los edificios existentes por el uso de su capacidad máxima.

¿Cuándo será el llamado a licitación y cuál es el presupuesto?

El ministerio de Infraestructura informó que el lunes 16 de febrero hasta las 10 se recibirán las ofertas en la mesa de entradas de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), ubicada en Carlos H. Rodríguez Nº 421, piso 2, en Neuquén capital.

La apertura de sobres tendrá lugar ese mismo día, a las 13, en Casa de Gobierno, sobre la Roca y La Rioja. Este acto público permitirá conocer las propuestas presentadas y dar inicio al proceso de evaluación técnica y económica de las mismas.

El presupuesto oficial para la construcción del CPEM en la meseta asciende a $7.321.903.449 a valores del mes de octubre.

El nuevo CPEM: áreas artísticas, espacios adaptados y más

El nuevo edificio proyectado por el ministerio de Infraestructura contará con 10 aulas teóricas, un laboratorio, un aula de informática y un aula taller para comunicación y medios. También tendrá áreas artísticas y culturales, con aulas específicas para Teatro, Artes Visuales y Música.

Además, habrá una biblioteca, espacios para asesoría pedagógica y área de gobierno, cocina con depósito, fotocopiadora y kiosco. Por último, para asegurar la accesibilidad, tendrá rampas, circulaciones amplias y sanitarios adaptados para personas con discapacidad.

Para la inauguración del establecimiento, proyectada para el segundo semestre de 2027, se espera que la implementación del nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional facilite la optimización de los planteles docentes y el uso de los espacios, manteniendo un estándar de entre 500 y 600 estudiantes.