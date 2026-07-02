Julio 2026: el Gobierno asegura el pago de Volver al Trabajo en medio de incertidumbres legales

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social emitió una resolución que ratifica la liquidación del programa Volver al Trabajo, correspondiente a julio 2026.

La medida, confirmada inicialmente por las autoridades de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), asegura el flujo de fondos para el padrón de beneficiarios del ex Potenciar Trabajo en los próximos días, desactivando temporalmente la incertidumbre sobre el cese definitivo de las prestaciones que propiciaba el Poder Ejecutivo.

ANSES: el rol del Ministerio de Capital Humano y los motivos del congelamiento en $78.000

A pesar de la convalidación del cronograma de julio 2026, la asistencia financiera mantiene una encrucijada económica crítica para sus beneficiarios. El monto de Volver al Trabajo permanece estrictamente congelado en $78.000 mensuales, un valor que no experimenta actualizaciones paritarias ni ajustes por movilidad previsional desde la disolución de la anterior estructura de cooperativas regulada por el Decreto 198/2024.

Fuentes internas del Ministerio de Capital Humano ratificaron que el Estado nacional no contempla aplicar incrementos nominales, sobre esta cuota fija. La estrategia del área conducida por la ministra Sandra Pettovello apunta a que el subsidio directo actúe como un incentivo transitorio y no como un haber permanente, redireccionando los recursos públicos hacia el nuevo Centro de Formación Capital Humano, un entorno que mediante convenios con empresas privadas busca capacitar a los titulares e insertarlos formalmente en el mercado laboral.

Volver al Trabajo: la medida cautelar de la Justicia que frena el cierre definitivo del programa

La emisión de la resolución de pago por parte de la Secretaría de Trabajo no responde a una planificación originaria del Poder Ejecutivo, sino al estricto cumplimiento de un mandato legal. El Gobierno nacional pretendía dar por concluida la asistencia en abril pasado, al cumplirse el desembolso de la cuota número 24 prevista en el estatuto original del programa. Sin embargo, un fallo de la Justicia Federal de Campana alteró los plazos oficiales.

Los ejes centrales de la disputa judicial en julio 2026 determinan:

Freno a las bajas masivas : la medida cautelar obliga al Gobierno a mantener activas las cuentas de los más de 930.000 beneficiarios de Volver al Trabajo , mientras se debate el amparo de fondo.

: la medida cautelar obliga al Gobierno a mantener activas las cuentas de los más de 930.000 beneficiarios de , mientras se debate el amparo de fondo. Instancia de apelación : el equipo jurídico de Capital Humano apeló la decisión de primera instancia, por lo que el expediente se encuentra bajo revisión en la Cámara Federal de San Martín.

: el equipo jurídico de apeló la decisión de primera instancia, por lo que el expediente se encuentra bajo revisión en la Cámara Federal de San Martín. Continuidad supeditada: hasta tanto la Cámara no emita una sentencia definitiva e inapelable, ANSES estará forzada a mantener la acreditación de los $78.000 mensuales para resguardar los derechos alimentarios de los inscriptos.

Julio 2026: calendario de depósitos de ANSES y cómo consultar el estado de cobro

Si bien la resolución de la Secretaría de Trabajo oficializó la partida presupuestaria para el séptimo mes del año, las fechas exactas en las que ANSES impactará el dinero en las cajas de ahorro aún no se han desplegado de forma unificada. Habitualmente, las acreditaciones de este programa se coordinan de manera complementaria con los primeros tramos de las Pensiones No Contributivas (PNC).

Para certificar la correcta liquidación y verificar que no existan bloqueos por incompatibilidades administrativas, los titulares pueden ingresar a las plataformas digitales del Estado. Introduciendo el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social en la aplicación oficial Mi ANSES o en el entorno virtual de Mi Argentina, los usuarios tienen la opción de auditar la pestaña de «Mis Cobros» para constatar la orden de pago activa y asegurar la disponibilidad del beneficio de cara a las próximas jornadas bancarias.