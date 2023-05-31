La Universidad del Comahue elegirá representantes para sus consejos: conocé las listas
Los comicios serán el 5 y 6 de junio. Se erigirán representantes para el Consejo Superior y Consejos Directivos de unidades académicas.
La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) tendrá una doble jornada de elecciones cuando le toque definir a los próximos representantes estudiantiles para los Consejos Directivos y el Consejo Superior. El compromiso con las urnas será el 5 y 6 de junio desde las 10 y hasta las 20 horas.
Sin embargo, la casa de altos estudios informó que para las unidades académicas que tienen sistema semipresencial, como Ciencias de la Educación, el CURZA y la Facultad de Humanidades en la Sede Bariloche, la elección se realizará el próximo sábado 3 de junio, de 10 a 16 , sólo para quienes cursen bajo esa modalidad.
Las personas habilitadas para votar, son todas las del claustro estudiantil que estén en los padrones y que concurran a las mesas de votación con el documento de identidad o pasaporte vigente.
Según se informó, el escrutinio provisorio será realizado el mismo 6 de junio a partir de las 20:00 y el definitivo el nueve de junio a partir de las 10:00.
Conocé las listas oficializadas para el Consejo Superior y Consejos Directivos.
CONSEJO SUPERIOR
LISTA Nº 1
“Estudiantes por Nuestros Derechos
(Aluvión, Güemes y MEI)”
TITULARES:
1. BERRUD JOAQUÍN
2. GALLEGO CARRASCO ROCÍO CAMILA
3. ESTIGARRIBIA ZOE
4. CASTILLO CASTRO FLORENCIA AILEN
5. BASLY SEGUEL CANDELA ABRIL
6. RUBIO MARTÍN ARIEL
7. MORENO SANTIAGO OMAR
8. ECHARREN TOMAS
9. VERA CONSTANZA
10. ABAD TOLEDO FLORENCIA
SUPLENTES:
1. GUTIERREZ LUDMILA
2. CORDOBES MACIEL
3. SKOP LUBA NIBET
4. NORI JOAQUIN EZEQUIEL
5. ALVAREZ LUCIANA GISEL
6. GOYENA RODEL MARTINA LUJÁN
7. CHANDIA-ROMERO MARCELO DANIEL
8. DE RIOJA FACUNDO AGUSTIN
9. ARAMAYO CARLA BELEN
10. GONZALEZ JOHANA LORENA
LISTA Nº 2
“FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD
+ INDEPENDIENTES”
TITULARES:
1. CANDIA ULICES DANIEL
2. GARRAMUÑO FERNANDA CAMILA
3. RIVERO GASTON NICOLAS
4. DONNADIEU AGUSTÍN ALFREDO
5. ACHARI ALEJANDRO LEVI
6. OTERO STEINBACH ALEJANDRA DEL ROSARIO
7. RICKE DANIELA PAULA
8. ZALAZAR JEREMIAS EXEQUIEL
9. PINCHEIRA YANETH GUADALUPE
10. PREBOSTE KARLA NOELY
SUPLENTES:
1. CRESPO AIN MARIANA
2. MORALES LUCÍA MALVINA
3. CHACHO TAYLOR ESTEBAN
4. FOIX PALOMA LIBE
5. SOLIS VICTORIA LAURA
6. DOMINGUEZ ROBLES MAIRA GISELLE
7. QUINTERO CHACON JOSE JESUS
8. DE LIMA MARÍA VALENTINA
9. ESPINOZA LIHUEN FLORENCIA
10. VALLEJO ARIAN ANDRÉS
LISTA Nº 3
“Frente Universitario Rodolfo Walsh”
TITULARES:
1. LEFIU ARACELI TAMARA
2. GARAFFA MARIANO EMANUEL
3. ARTAZA GONZALO JOAQUIN
4. NUÑO THOMÁS
5. MONTIEL ALDO MATIAS
6. CASADO LAURA HAYDEE
7. ARTAZA VALENTINA
8. MANCUSO MATÍAS
9. MARTÍN VALENTINA LUCÍA
10. VERDUGO RODRIGUEZ SILVANA MABEL
SUPLENTES:
1. NUDELMAN AGUSTIN
2. BIANCHINI PIROLA AGUSTIN EZEQUIEL
3. SEPULVEDA JOAQUIN ALEXANDER
4. MANZOTTI MARTINA
5. ZACARÍAS PALOMA
LISTA Nº 4
“Encuentro Comahue”
TITULARES:
1. ARANDA ANABELLA
2. JELVEZ SEBASTIAN NELSON
3. ROSALES MARISOL MARA
4. MOLINA SIMON
5. CANIUQUEO FLORES LILÉN LAURA
6. KELLER LUIS EULOGIO
7. FLORES RAIN GRISEL CLAUDIA DALMA
8. FERNANDEZ DYE MANUEL RAMIRO
9. PAEZ CAMILA YASMIN
10. DAVILA TOMMASINI AILÉN
SUPLENTES:
1. DIAZ MAYRA BELÉN
2. OJEDA ZUÑIGA FRANCO AGUSTIN
3. BASCUÑAN ASIEL GUSTAVO NORIEL
4. SANDOVAL HERNAN RODRIGO
5. LAGO FERNANDEZ JUAN IGNACIO
6. LAGOS LAURA ANDREA
7. BLANCO NICOLAS
8. CISNEROS SANDOVAL SHEILA
9. ZUÑIGA FERNANDO MANUEL
LISTA Nº 5
“FEI (Frente de Estudiantes Independientes)”
TITULARES:
1. MASTANDREA NICOLAS ADRIAN
2. NUÑEZ PAULA CAMILA
3. CIRE CESIA CAROLINA
4. VILLAVICENCIO ADRIANA ALEJANDRA SOLEDAD
5. ARRIAGADA DELIA PALMIRA
6. MENARD RICHARD HORACIO
7. ROMANO LORENA DEL ROSARIO
8. AVENDAÑO CANDELA ELUNEY
9. ARRIAGADA ANALIA ISABEL
10. MARTINEZ DANIELA ROMINA
SUPLENTES:
1. ASSENCIO LATORRE AILIN
2. YÑIGUEZ GUADALUPE SILVIA
3. RIOS ARACELI DE LOS ANGELES
4. SAN MARTIN KATYA ESTEFANI
5. RUBIO LUCIANO OSVALDO
6. CIRE ARRIETA CARLA ESTER
7. GARRIDO GUIQUIFIL KEVIN ESTEBAN
8. ZAMBON LEILA NAHIR
9. SARANDON PALOMA
LISTA Nº 6
“La Felipe Agrupación Universitaria”
TITULARES:
1. VIVANCO CEJAS ANGEL TOBÍAS
2. SALGADO AMANCAY
3. LIZAMA GABRIELA
4. MONGELOS OLIVA GABRIEL EZEQUIEL
5. LINARES BARROSO ESMERALDA DAIANA
6. ROMERO TOMÁS JUAN IGNACIO
7. CEJAS AYRTON BENJAMIN
8. CONTRERAS FLORENCIA LAURA
9. SEVERINI CEVEY FERNÁN
10. CHOCOBAR ALEJANDRO GONZALO MANUEL
SUPLENTES:
1. BASANTA JULIETA ANDREA
2. GARZA VALENTINA
3. VALLEJOS YAMILA RAYEN
4. SEPULVEDA RAMIREZ JUAN PABLO
5. ARIAS JARA, MANUEL ENRIQUE
6. PINCHEIRA FACUNDO MAXIMILIANO
7. LOPEZ MAYRA DAIANA
8. BUIATTI SOLANGE VICTORIA
LISTA Nº 7
“El Colectivo”
TITULARES:
1. FLORES LUCÌA AGUSTINA
2. CASTRONUOVO COMETTO JUAN MANUEL
3. SEGUEL CANDELA LUCÍA
4. TULA GIANELA DAIXA
5. OSSA GIULIANA LOURDES
6. ERCOLANI CARMELA
7. CARREA NICOLAS NAHUEL
8. TEBES AITIANA MELINA
9. BARROS IAN LUCAS PABLO
10. PASQUALE GABRIELA
SUPLENTES:
1. HERNANDEZ ANDREA BELEN
2. DURÁN SÁNCHEZ BÁRBARA CAMILA
3. MARDONES JAVIER ANDRES
4. CRUZ AILIN LILIANA
5. ROJAS BELÉN FABIANA
6. RIQUELME PAMELA ANDREA
7. FERNANDEZ MARIA FLORENCIA
8. IGLESIAS QUIROGA MAITE ARIADNA
9. PONCE CENICEROS FERNANDO RAMÓN
10. JIMENEZ ROSARIO
LISTA Nº 8
“CEPA + INDEPENDIENTES”
TITULARES:
1. BARBOZA PIROGIV GARY VLADIMIR
2. ROMERO MARIA ANTONELLA
3. PAILEMAN KATHERINE AYLEN
4. PACHECO BIANCA LUZ
5. PELAEZ SABRINA ANTONELLA
6. ROMERO NAYLA MILAGROS
7. TARTAGLINO ALEJANDRA EUNICE
8. MENDEZ CAROLINA ANDREA
9. ALDISONE KIMBERLEY DORIAN
10. VALLEJOS JONAS FEDERICO
SUPLENTES:
1. JAIMOVICH SARIN DIANA ISADORA
CONSEJO DIRECTIVO
Asentamiento Universitario San Martin de los Andes
LISTA Nº 17
“NUEVA UNIDAD”
TITULARES:
1. RODRIGUEZ JULIETA SUYAI
2. FERNANDEZ PANDOLFO ROSANNA VANESA
3. SORBELLINI LUCIANO
SUPLENTES:
1. RODRIGUEZ CAMILA BELÉN
2. DOORISH FOLKEL TOMÁS
3. LARROQUETTE MIRTA ISABEL
Asentamiento Universitario Zapala
LISTA Nº 27
“Avanza AUZA”
TITULARES:
1. BASCUR MALENA ARACELI
2. URQUIA NELSON DANIEL ANTONIO
3. FLORES LUCIA RAYEN
SUPLENTES:
1. TRONCOSO DAIANA MALEN
2. URQUIZA JONATAN ESTEBAN
3. PALAVECINO RICARDO SEBASTIAN
Centro Regional Universitario Bariloche
LISTA Nº 12
“Nothofagus CRUB + MILES”
TITULARES:
1. TOGNOLI VIRGINIA ELINA
2. WOICIK MARIA CAMILA
3. JARAMILLO LUISA AILEN CATIANA
4. BRAMARDI MARTINA AINHOA
SUPLENTES:
1. CARRERA PARGADE ABRIL ROCÍO
2. IRIARTE CASTELLI FEDERICO
3. FLORES RAIN GRISEL CLAUDIA DALMA
4. LAGO FERNANDEZ JUAN IGNACIO
LISTA Nº 28
“Autoconvocades del CRUB”
TITULARES:
1. CASTRO LUCIANA BELÉN
2. MONZÓN MARCOS EZEQUIEL
3. BANDA GERARDO DANIEL
4. ALBORNOZ, NATALIA SOLEDAD
SUPLENTES:
1. PEREZ DEL CERRO FERNANDO GABRIEL
2. LABALTA FERMIN OSCAR
3. LUCERO ALVAREZ LUCA FERMIN
4. ROMANELLI JORGE DANIEL
Centro Universitario Regional Zona Atlántica
LISTA Nº 2
“La Güemes”
TITULARES:
1. ASIN ROLANDO BRAIAN
2. MARFIL IVONE PALOMA
3. BICHARA BAUTISTA NASIF
4. RODRÍGUEZ BÁRBARA SIMONÉ
SUPLENTES:
1. MARTINEZ SOL LOANA
2. CUMILAF BRISA MAILEN
3. ZALAZAR SILVINA ELISANDRA
4. RETONDO IRIBARREN CRISTOBAL
LISTA Nº 6
“FRENTE DE IZQUIERDA
UNIDAD + Independientes”
TITULARES:
1. RICKE DANIELA PAULA
2. LIMA ALEJANDRO MAURICIO
3. CHACHO TAYLOR ESTEBAN
4. CARIMAN PATRICIA NOEMI
SUPLENTES:
1. ROMERO ENRIQUE ANTONIO
LISTA Nº 7
“Reforma Estudiantil Disidente (Red)”
TITULARES:
1. RODRIGUEZ EMILIANO ANDRES
2. PAYALEF VALDEBENITO MAITIA IVANA
3. BICHARA CAMILA LUZ
4. YUNES THORP PABLO ANTONIO
SUPLENTES:
1. SALVO VALENTINA
2. CABRERA MICAELA AYELEN
3. AGUIAR ELLIOT OLIVER
4. NOCETTI ALEXIA SOLANGE
LISTA Nº 16
“CONEXIÓN – CURZA”
TITULARES:
1. GUTIERREZ BAPTISTA LETICIA VALERIA
2. LEFIU ARACELI TAMARA
3. LEFIU, DAIRA SORAYA
4. MORA, PABLO ERMINIO
SUPLENTES:
1. PICHIMAN ROCIO MALEN
2. MONTI ALARCON FABRICIO
3. QUINTERO MOIRA SILVINA PAOLA
4. SINCONI BONETTO LUCIA
Escuela Superior de Ciencias Marinas
LISTA Nº 13
“8 de Junio”
TITULARES:
1. MARINO CARLA
2. ESCOBAR MOLINA LAUTARO
3. TIEVAS AGUSTINA
SUPLENTES:
1. MANZOTTI MARTINA
2. ZACARÍAS PALOMA
3. VARELA CANO FLORENCIA IANINA
Facultad de Ciencias del Ambiente y de la Salud
LISTA Nº 11
“EUF Unión de los estudiantes Facias”
TITULARES:
1. MOLINA SIMON
2. CALIO JOSUE ABDEL
3. CABRAPAN LUCIA CAROLINA
4. MARRO CRISTINA LORENA
SUPLENTES:
1. ALARCÓN CHANDIA KATHERINE GISELLE
2. PEREYRA CARLA MALEN
3. ESPINOZA VANINA JOHANA
LISTA Nº 21
“Estudiantes independientes Facias”
TITULARES:
1. LINARES BARROSO ESMERALDA DAIANA
2. GARCES MAIRA DAIANA
3. ERKIA ALVARO JULIÁN
4. ALVAREZ LUCIANA
SUPLENTES:
1. MENDEZ AGUSTINA
Facultad de Ciencias Agrarias
LISTA Nº 22
“CEPA + Independientes”
TITULARES:
1. BARBOZA PIROGIV GARY VLADIMIR
2. MANRIQUE GABRIEL JESUS
3. WEINGLASS ALEXANDRA
4. PEPA TOMAS ANDRES
SUPLENTES:
1. COLIHUINCA BRAIAN DANIEL
2. AMBORT MARTINA
3. VALLEJOS JONAS FEDERICO
4. ORREGO LUCÍA MARIEL
Facultad de Ciencias de la Educación
LISTA Nº 1
“ALUVIÓN”
TITULARES:
1. DE RIOJA FACUNDO AGUSTIN
2. ALVAREZ LUCIANA GISEL
3. CHANDIA-ROMERO MARCELO DANIEL
4. VERA CONSTANZA
SUPLENTES:
1. REBOLLEDO DAIANA
2. VARGAS PESCARA MARÍA OTILIA
3. GONZALEZ JOHANA LORENA
4. SUAZOLA SANTIAGO AGUSTÍN
LISTA Nº 10
“CEPA + Independientes”
TITULARES:
1. ACUÑA ABRIL AMANCAY
2. MUÑOZ AGUSTINA DEL ROSARIO
3. PAILEMAN KATHERINE AYLEN
4. MENDEZ CAROLINA ANDREA
SUPLENTES:
1. TARTAGLINO ALEJANDRA EUNICE
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
LISTA Nº 4
“FRENTE de IZQUIERDA UNIDAD
+ INDEPENDIENTES”
TITULARES:
1. DONNADIEU AGUSTÍN ALFREDO
2. VELAZQUEZ PATRICIA ALDANA
3. ZALAZAR JEREMIAS EXEQUIEL
4. MUÑOZ UKELANDRE -A.Muñoz-FN.29/11/98
SUPLENTES:
1. OTERO STEINBACH ALEJANDRA DEL ROSARIO
2. VARAS GIULIANA NICOL
3. CANDIA ULICES DANIEL
4. PEREYRA SABRINA AYELEN
LISTA Nº 25
“El Colectivo”
TITULARES:
1. ROJAS BELÉN FABIANA
2. BARROS IAN LUCAS PABLO
3. HADAD JULIETA NAHIR
4. ZAPATA NAIL IARA DAIANA
SUPLENTES:
1. CASTRONUOVO COMETTO JUAN MANUEL
2. BERHAU BRENDA ROMINA
3. ANCAO CURRECOY MARCOS IVAN
4. SANDOVAL KAREN SABRINA
LISTA Nº 26
“MILES + INDEPENDIENTES”
TITULARES:
1. FERNANDEZ DYE MANUEL RAMIRO
2. ROSALES MARISOL MARA
3. DIAZ MAYRA BELÉN
4. LAGOS LAURA ANDREA
SUPLENTES:
1. JARA ADRIANA BELEN
2. SANDOVAL HERNAN RODRIGO
3. CISNEROS SANDOVAL SHEILA
4. SIFUENTES DAIANA MARIA BELÉN
Facultad de Economía y Administración
LISTA Nº 19
“APE (AGRUPACIÓN DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL)”
TITULARES:
1. ASSENCIO LATORRE AILIN
2. CIRE CESIA CAROLINA
3. YÑIGUEZ GUADALUPE SILVIA
4. ROMANO LORENA DEL ROSARIO
SUPLENTES:
1. CIRE ARRIETA CARLA ESTER
2. RIOS ARACELI DE LOS ANGELES
3. ZAMBON LEILA NAHIR
4. MERCADO JAVIER ADRIAN
LISTA Nº 23
“La Felipe – Agrupación Universitaria”
TITULARES:
1. VIVANCO CEJAS ANGEL TOBÍAS
2. SALGADO AMANCAY
3. LOPEZ MAYRA DAIANA
4. MONGELOS OLIVA GABRIEL EZEQUIEL
SUPLENTES:
1. PINCHEIRA FACUNDO MAXIMILIANO
2. CHOCOBAR ALEJANDRO GONZALO MANUEL
3. BUIATTI SOLANGE VICTORIA
Facultad de Humanidades
LISTA Nº 3
“FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD
+ INDEPENDIENTES”
TITULARES:
1. OCAMPO JULIETA
2. JOUBERT CRISTIAN JOSÉ
3. ACHARI, ALEJANDRO LEVI
4. VAZQUEZ AILIÍN SOLEDAD
SUPLENTES:
1. BERNAL ALEXIA VALERIA
2. MIRANDA AMAR NASSAHEL
3. RIVERO GASTON NICOLAS
4. PREBOSTE KARLA NOELY
Facultad de Informática
LISTA Nº 9
“.INF”
TITULARES:
1. KELLER LUIS EULOGIO
2. LOPEZ ERNESTO EZEQUIEL
3. DOLZ EMMA LUCIA
4. OJEDA ZUÑIGA FRANCO AGUSTIN
SUPLENTES:
1. BLANCO NICOLAS
2. GIULIANO DANTE RUBEN
Facultad de Ingeniería
LISTA Nº 20
“Eppur si Muove”
TITULARES:
1. MASTANDREA NICOLAS ADRIAN
2. NUÑEZ PAULA CAMILA
3. MENARD RICHARD HORACIO
4. RUBIO LUCIANO OSVALDO
SUPLENTES:
1. MARTINEZ DANIELA ROMINA
2. SAN MARTIN KATYA ESTEFANI
3. GARRIDO GUIQUIFIL KEVIN ESTEBAN
4. SARANDON PALOMA
Facultad de Lenguas
LISTA Nº 8
“Consejeres Estudiantiles”
TITULARES:
1. PAEZ CAMILA YASMIN
2. FERNANDEZ NICOLÁS HERNÁN
3. FURFURO QUEVEDO STEFANÍA MICHELLE
4. ZUÑIGA MELINA EDITH
SUPLENTES:
1. PAEZ LUCILA
2. VILLEGAS MARTIN OMAR
3. PALAVECINO CIRO ALÉN (LEILA)
4. TROVATO LUCÍA
LISTA Nº 14
“EL COLECTIVO”
TITULARES:
1. IGLESIAS QUIROGA MAITE ARIADNA
2. LOBO PRADO CLAUDIA YASMINE
3. RIQUELME PAMELA ANDREA
4. VERGARA JERONIMO GERMAN
SUPLENTES:
1. VARGAS CAMILA ANTONELLA
2. FUENTES ARIADNA MARIEL
Facultad de Ciencias Médicas
LISTA Nº 5
“LA MAREA – MST en el
FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD”
TITULARES:
1. GARRAMUÑO FERNANDA CAMILA
2. MORALES INDIRA ALÉN
3. VERGARA GONZÁLEZ VALERIA FRANCISCA
4. DERCACHUC ORIANA AZUL
SUPLENTES:
1. ALVARADO BECERRA SOLANGE VANESSA
LISTA Nº 15
“ALUVIÓN ESTUDIANTIL”
TITULARES:
1. SANTOS LUCIANA ARACELI
2. ABAD TOLEDO FLORENCIA
3. SKOP LUBA NIBET
4. GOYENA RODEL MARTINA LUJÁN
SUPLENTES:
1. AYALA ANA LAURA
2. PENA LUCIANA MICAELA
3. PASCUAL DUÑEZ MICAELA JIMENA
4. URRUTIA MICAELA
Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos
LISTA Nº 24
“Podemos Proyectar Facta”
TITULARES:
1. HERNANDEZ ANTONELLA CONCEPCIÓN
2. LIZAMA GABRIELA
3. PEDROSA VELARDEZ VALENTINA
4. OSORIO ROMERO SOFIA MARTINA
SUPLENTES:
1. MANZANAREZ LONDERO EZEQUIEL MARTIN
2. NARDINI FIORDELLI FLORENCIA ANDREA
3. MERSE CELINA JAZMÍN
4. ESPINOZA CAROLINA BELEN
Facultad de Turismo
LISTA Nº 18
“Movimiento de Estudiantes de Turismo”
TITULARES:
1. DAVILA TOMMASINI AILÉN
2. SANTAMARINA MARIA LUJÁN
3. CASTIGLIONE SEGUEL LUZ ISABELA
4. MENDEZ PAULA NICOLE
SUPLENTES:
1. ARANDA ANABELLA
2. LARENA GONZALO RAMÓN
3. PEREYRA ESTHER
4. ANDINO JOAQUIN EMILIANO
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