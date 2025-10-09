La UNRN vuelve a exponer su oferta académica en Viedma

Entre el jueves 16 y el viernes 17 de este mes se realizará en la sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro la undécima edición de la Expo UNRN.

Durante ambas jornadas se ofrecerá un recorrido guiado para estudiantes de los últimos años de las diferentes escuelas secundarias de la región y público en general, donde se expondrá la oferta académica de la UNRN.

Los participantes también recibirán información sobre los programas de becas para acompañar a los estudiantes durante su paso por la Universidad y habrá visitas a las principales instalaciones del Campus, como las aulas, laboratorios, el polideportivo, el Hospital Escuela de Kinesiología, el comedor universitario y el edificio principal.

El recorrido también estará abierto al público interesado en visitar el Campus y conocer sobre la vida universitaria en la UNRN.

En el desarrollo de las actividades los participantes tendrán la posibilidad de intercambiar con directores de carreras, docentes, nodocentes y estudiantes, quienes les contarán en primera persona sobre la experiencia universitaria.

La muestra de carreras es organizada por el proyecto de extensión de la UNRN sede Atlántica «La Uni a un paso de tu casa».

El acceso es libre para todo el público interesado y las visitas guiadas serán a las 8:45 y 13:45.