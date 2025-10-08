Unter postergó el Congreso a la espera de la paritaria de este jueves en Río Negro

Unter terminó ayer su plan de lucha definido en el Congreso de Huergo. Ahora espera la paritaria. Foto: Juan Thomes

El gremio Unter postergó, sin fecha precisa, el Congreso Extraordinario que estaba definido para este jueves a la espera de lo que ocurra en la paritaria convocada por el Gobierno también para mañana.

El Congreso del 9 había quedado resuelto en el último encuentro de congresales en Huergo, cuando se definió el plan de lucha con tres días de paro en el arranque de octubre.

La decisión de postergarlo generó malestar interno y el reproche público de las seccionales opositoras a las que la conducción respondió al señalar que la convocatoria al Congreso fue publicada el viernes 3 de octubre y ese mismo día, a las 13, antes de iniciar el plenario de secretarios generales llegó la notificación de la paritaria. “Por ese motivo se definió posponer la realización del Congreso”, indicó la comisión directiva.

Desde la conducción entienden que se debe aguardar a la paritaria para tener una propuesta salarial para llevar al análisis de las bases y a partir de allí decidir la continuidad de medidas o no.

La oposición cuestionó la decisión y acusa al oficialismo de incumplir los mandatos del Congreso.

Unter cumplió esta semana sus 48 horas de paro que concluyeron ayer sin ninguna movilización provincial en los tres días de huelga del plan de lucha definido en Huergo, aunque se realizaron acciones locales con protestas, tomas simbólicas de consejos escolares, volanteadas y manifestaciones en las oficinas de la consultora Dienst que administra las licencias laborales.

La última oferta salarial rechazada consistió en un 1% de aumento en los básicos para octubre y noviembre por cargo, y una suma fija en tres escaladas de 10.000 a 20.000 pesos.