Lanas de la Región Sur se vendieron un promedio cercano a los U$s 5 por kilo

Pequeños productores ovinos de la Región Sur rionegrina vendieron un lote de lana merino pos parto de la zafra 2022/23 a 4,98 dólares por kilo. La licitación se realizó hace unos días y nucleó a productores de las cooperativas La Ventana y La Amistad.

La venta fue organizada por el Programa Regional del Ente de Desarrollo de la Región Sur, con el asesoramiento de la técnica Miriam López y nucleó a pequeños ganaderos enrolados en Prolana Pequeños Productores.

Se reunieron tres lotes por un total de 35.000 kilos, que se vendieron como lote único a excelentes valores. Un lote de 17.821 kg, de 20 micrones de finura y 54% de rinde al peine logro un valor de U$s 4,618 dólar ($902,7) por kg al barrer más IVA. Un segundo lote de 9.017 kg, de 19,3 de finura y 55% rinde, se vendió a U$s 5,128 por kg al barrer, con 20 % de no vellón ($ 1.002,42 / kgs). Y un último lote de 8.997 kg, de 20 micrones de finura y 59% de rinde al peine se vendió a U$s 5,219 /kg ($10.19,00).

Productores asociados de las cooperativas La Amistad y Ventana realizaron la venta en conjunto. Foto: gentileza.

La licitación conjunta incluyó también la participación de productores del “grupo lanas del colorado”, de Río Colorado, con el acompañamiento la técnica de Antonia Devesa, de INTA quienes vendieron 10.133 kilos de “las cruzas” que se dividieron en tres lotes. El lote más fino de 20,8 finura y 55 % rinde al peine se vendió a U$s 4,27 dólar por kg ($835), las lanas medias a gruesas, de 25 micrones de finura y 61% rinde al peine a U$s 2,35 dólares por kg ($460) y las lanas gruesas de 28 micrones con 61% de rinde, a U$s 0,98 dólar /kg, o sea $ 192.

En todos lo casos las ofertas de las firmas superaron entre un 6 y 9% los valores de referencia del Sipym. Cotizaron 4 firmas siendo la ganadora la firma textil Ituzaingó Sacfi. Desde la organización de la venta se agradeció a las firmas que cotizaron Unilan, Lempriere, Fuhrmann y a Diego Sacchero del laboratorio de fibras de INTA Bariloche.