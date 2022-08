Lanzan una campaña para prevenir cáncer de colon durante agosto en Roca

El Cáncer Colorrectal es el tumor maligno más frecuente del aparato digestivo y es el segundo en incidencia de mortalidad. Por eso, desde la Asociación Centro de Prevención del Cáncer General Roca convocan a la comunidad a participar en las actividades de prevención de esta enfermedad.

Durante agosto, se desarrollará la campaña de prevención abierta a toda la población de Roca. Consistirá en la posibilidad de realización de test para detección de la enfermedad.

Desde el 8 al 12 de agosto de 9 a 14 horas estarán abiertas las inscripciones para la campaña preventiva.

Los requisitos para anotarse son: tener 45 años en adelante, no contar con cobertura ni obra social, no tener antecedentes personales o familiares de cáncer de colon, no tener síntomas.

“Prevenir es vivir, detectar es curar”, aseguraron y más teniendo en cuenta que este tipo de cáncer ha crecido considerablemente en los últimos años. Además, detectado a tiempo, es curable. Allí radica la importancia de la realización de este test.

Desde el Hospital Francisco López Lima acompañan la iniciativa y forman parte de la organización.

Las personas deben concurrir de manera personal con DNI a la sede de la asociación, en Maipú y Gadano. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 4420216 o al WhatsApp 2984907147.

Qué es el cáncer colorrectal

Se desarrolla en el colon y el recto (intestino grueso). En más del 80 % de los casos, se genera primero un pólipo (crecimiento anormal de las células) denominado adenoma, que puede crecer lentamente durante más de diez años y transformarse en cáncer si no se detecta y extirpa a tiempo.

Esta enfermedad afecta principalmente a mujeres y varones mayores de 50 años. Se puede prevenir porque se produce primero un pólipo que si se extirpa a tiempo evita la aparición del cáncer. Todas las personas mayores de 50 años debe realizar estudios de detección: test de sangre oculta en materia fecal y/o colonoscopía.

Además, este tipo de cáncer se puede curar porque si se detecta tempranamente las posibilidades de curación son superiores al 90% y los tratamientos son menos invasivos.

Cómo prevenir

-Consumir una dieta rica en fibras, especialmente vegetales y frutas.

-Disminuir el consumo de carnes rojas y grasas de origen animal.

-Ingerir productos ricos en calcio (lácteos).

-Realizar ejercicio físico regularmente y evitar el sobrepeso.

-Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y evitar el tabaco.