Las Grutas vivirá la magia de los Reyes Magos: cómo será la caravana y dónde esperarlos

La espera terminó y, como cada verano, la ilusión vuelve a ganar las calles. Los Reyes Magos llegarán este lunes para compartir una tarde especial con los más chicos y sus familias, en un recorrido que abarcará San Antonio Oeste, Las Grutas y San Antonio Este.

San Antonio Oeste: una caravana para abrir la celebración

El paso de los Reyes comenzará en San Antonio Oeste, el lunes 5 de enero desde las 18. A bordo de la tradicional caravana, iniciarán el recorrido en las letras corpóreas de ingreso a la ciudad y avanzarán hasta el edificio municipal de Brown 286.

Las Grutas: los Reyes, en el corazón del balneario

La celebración continuará el martes 6 en Las Grutas, también desde las 18. Allí, los Reyes partirán desde la Delegación Municipal y recorrerán distintos sectores hasta llegar a la Capilla Stella Maris, ubicada en la peatonal Viedma y Chimpay. La propuesta busca sumar a vecinos y turistas que se encuentren disfrutando de la temporada.

San Antonio Este: cierre festivo en el puerto

El cierre será el miércoles 7 en San Antonio Este. Desde las 18, la caravana se pondrá en marcha en Playa Las Conchillas y se dirigirá luego hacia la plaza San Martín, donde se espera una gran convocatoria para saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Desde la Municipalidad de San Antonio invitaron a revisar el cronograma y acercarse al punto más cercano para compartir la actividad.