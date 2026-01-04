Cinco Saltos se prepara para la tradicional Bajada de los Reyes Magos, una celebración con 34 años de historia

La ciudad de Cinco Saltos volverá a vivir este lunes una de sus celebraciones más esperadas: la Bajada de los Reyes Magos, un evento que este 2026 cumple 34 años y que, con el paso del tiempo, se consolidó como parte de la cultura local. La propuesta del Centro Cristiano Comunidad del Valle convoca cada año a cientos de familias que se reúnen para compartir una noche cargada de simbolismo, fe y alegría, pensada especialmente para los más chicos.

La iniciativa comenzó el 5 de enero de 1992, impulsada por el pastor Juan Eduardo Araya, inspirada en una antigua tradición mendocina donde los Reyes descienden de los cerros a caballo. Con el paso del tiempo, la propuesta fue adaptándose al contexto local y creciendo en convocatoria, hasta transformarse en un evento que trasciende lo religioso y se integra plenamente a la vida social de Cinco Saltos.

Desde la organización, a cargo de la Iglesia Comunidad del Valle, destacan que la Bajada de los Reyes no es una celebración desvinculada de su sentido original. Lejos de tratarse de una festividad “pagana”, desde la organización remarcan cuál es el objetivo central: «Esta fiesta tiene la intención de exaltar el nombre de Jesús, Él es el centro espiritual de esta fiesta».

La recreación se apoya en el relato bíblico del Evangelio de Mateo, que cuenta «acerca de los sabios astrónomos, conocedores de las señales del cielo, interpretadores de sueños, que llegaron siguiendo una estrella al lugar donde estaba el bebe recién nacido, para darle adoración y regalarle oro, incienso y mirra».

Como cada año, la bajada estará acompañada por una puesta en escena. Tras la cabalgata, se presentará una obra de teatro titulada “Regalo de amor”, uno de los momentos más esperados por el público. “La gente espera siempre ese momento, porque después los Reyes suben al escenario, reparten sus bolsitas a los niños y hay un espacio para que las familias se saquen fotos”, detalló Graciela Tonelli, referente del evento.

Este 2026 tendrá, además, una novedad importante: por primera vez, el evento se realizará en el predio del Polideportivo N°1 de Cinco Saltos, gracias al acompañamiento de la Municipalidad. La decisión fue posible gracias al acompañamiento de la Municipalidad. “Estamos muy agradecidos porque es un lugar amplio, con mucho espacio, donde la gente podrá ir temprano, llevar sus reposeras y esperar cómodamente. Siempre lo hicimos en nuestro predio, donde está el templo de Comunidad del Valle, pero esta vez pensamos que va a ser muy bonito”, indicaron.

La convocatoria es a partir de las 21, mientras que la bajada de los Reyes está prevista para alrededor de las 22.30. El recorrido comenzará en la zona del puente, continuará por calle Blumetti y finalizará en el polideportivo. Desde la organización aclararon que están atentos al pronóstico del tiempo, ante la posibilidad de tormentas, y que cualquier cambio será informado oportunamente.

La celebración trasciende los límites de la ciudad. Este año, por primera vez, la Bajada de los Reyes Magos también llegará a Aguada de Guerra, una pequeña localidad de la Línea Sur rionegrina. Allí, el 10 de enero, los Reyes descenderán a caballo para sorprender a unos 35 niños y niñas del lugar, quienes recibirán zapatillas, juguetes y otros obsequios. “Lo más emocionante es que los Reyes van a llamar a cada niño por su nombre para entregarles los regalos”, contó la referente.

Desde Comunidad del Valle destacaron que el espíritu de la celebración es invitar a la comunidad a vivir la fiesta “con un corazón de niño”, recuperando valores como la empatía, la solidaridad y la esperanza. “El objetivo final es que cada uno de nosotros pueda, como esos sabios de Oriente, buscar a Jesús y reconocerlo como el Rey de Reyes, encontrándolo también en cada persona que necesita amor”, concluyó.

