Circo y espectáculo musical para el día de los Reyes Magos en Neuquén: el cronograma del fin de la temporada navideña

El Municipio hará una actividad especial en el centro capitalino. Acá los detalles.

Árbol de Navidad de Neuquén. Foto: Gentileza Cecilia Maletti.

La magia de las fiestas todavía sigue en Neuquén. Con motivo del Día de los Reyes Magos, el Municipio capitalino prepara actividades especiales para el 6 de enero.

Según indicaron desde el Ejecutivo local, habrá una noche cargada de shows en el monumento a San Martín, en pleno centro capitalino.

Actividades el día de Reyes en Neuquén

Según dijeron, se despedirá la temporada navideña con música y circo para los más chicos. Desde las 21 estará el show del Centro Suzuki Neuquén bajo la dirección de Emma Ziganovsky.

También estará el espectáculo de circo del Duo D2: “Los ayudantes de Santa y los regalos reales”.

«No te olvides de traer tu cartita y el pastito para los camellos», recomendaron para los niños.

Actividades en Neuquén desde el 8 de diciembre por las fiestas de fin de año

Las actividades en Neuquén comenzaron el 8 de diciembre con el encendido del árbol de Navidad, ubicado en avenida Argentina y Roca.

Estuvo acompañado con la presentación de tres grupos corales que llenarán el aire de melodías festivas.

Además, hubo un Pesebre Viviente, una Misa Criolla, ferias y una corrida familiar Navidad Kids, entre otros.


