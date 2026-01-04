Circo y espectáculo musical para el día de los Reyes Magos en Neuquén: el cronograma del fin de la temporada navideña
El Municipio hará una actividad especial en el centro capitalino. Acá los detalles.
La magia de las fiestas todavía sigue en Neuquén. Con motivo del Día de los Reyes Magos, el Municipio capitalino prepara actividades especiales para el 6 de enero.
Según indicaron desde el Ejecutivo local, habrá una noche cargada de shows en el monumento a San Martín, en pleno centro capitalino.
Actividades el día de Reyes en Neuquén
Según dijeron, se despedirá la temporada navideña con música y circo para los más chicos. Desde las 21 estará el show del Centro Suzuki Neuquén bajo la dirección de Emma Ziganovsky.
También estará el espectáculo de circo del Duo D2: “Los ayudantes de Santa y los regalos reales”.
«No te olvides de traer tu cartita y el pastito para los camellos», recomendaron para los niños.
Actividades en Neuquén desde el 8 de diciembre por las fiestas de fin de año
Las actividades en Neuquén comenzaron el 8 de diciembre con el encendido del árbol de Navidad, ubicado en avenida Argentina y Roca.
Estuvo acompañado con la presentación de tres grupos corales que llenarán el aire de melodías festivas.
Además, hubo un Pesebre Viviente, una Misa Criolla, ferias y una corrida familiar Navidad Kids, entre otros.
Comentarios