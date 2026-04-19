Centro clandestino «La Escuelita»: Piden que se haga en Neuquén el espacio de Memoria

Llegaron desde Roca, Cinco Saltos, Cipolleti, Cutral Co, Huincul y distintos barrios de Neuquén y se unieron en la intervención artística que se llevó a cabo en Lanín y Chaco, donde funcionó el centro clandestino más importante de la región durante la dictadura. Los familiares de desaparecidos que estuvieron el lugar, sobrevivientes del centro de torturas y de otras cárceles del régimen militar que están en Neuquén, respaldaron la exigencia de la puesta en marcha del convenio para que se haga un “espacio para la Memoria, de promoción y defensa de los Derechos Humanos”, según se firmó.



La última actualización del acuerdo entre Nación y la provincia fue en 2021, en tanto el resultado del concurso de ideas para el desarrollo arquitectónico del proyecto ejecutivo para las cuatro hectáreas cedidas a la provincia, se presentó en público en 2023.



“Queremos memorias que hablen del presente y que también se animen a soñar futuros, no queremos memorias acartonadas”, se planteó en el acto, donde se evocó la tenacidad de las Madres neuquinas de Plaza de Mayo, Inés Rigo y Lolín Rigoni y de la dirigenta de la APDH Neuquén, Noemí Labrune en el reclamo continuo por conocer qué ocurrió con los desaparecidos y por el castigo de los crímenes cometidos.

Sobrevivientes al centro clandestino y familiares de desaparecidos se dieron cita para el reclamo por un espacio de Memoria (foto Oscar Livera)



En el cerco olímpico frente a donde están los cimientos de “La Escuelita” (declarada por ley Sitio de Memoria) hubo pañuelos y siluetas con consignas ¿dónde están?; también con la identificación de las desaparecidas y desaparecidos que estuvieron allí cautivos.



Bajo la leyenda “yo estuve aquí”, los sobrevivientes aportaron sus nombres. Desde el exilio o desde otros puntos del país, solicitaron dejar asentado su nombre en este acto, para reforzar el reclamo por el Parque.

La convocatoria fue del foro Memorias que Persisten (MqP) integrado por militantes de derechos humanos y organizaciones, entre otras, la APDH, Hijes Alto Valle, la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, ADUNC, el Sindicato de Prensa de Neuquén, Jóvenes por la Memoria, la organización feminista “La Revuelta” y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y Familiares de Cutral Co y Plaza Huincul.

Las bases del lugar de torturas fueron dejadas al descubierto en el predio por un equipo de antropólogas de Nación (foto Oscar Livera)



Durante más de una hora en la vereda del lugar que perteneció al Ejército, se habló de la importancia de la concreción del proyecto concursado o de la iniciativa política que defina el ministerio de Gobierno de la actual gestión para hacer del lugar un espacio público en el que se desarrollen actividades educativas y de rescate de la historia reciente. “Como decía Lolín: muere aquel que es olvidado, por eso queremos hacer memoria”, se insistió.

El Parque Noemí Labrune

El proyecto para desarrollar el espacio de Memoria prevé que las bases que quedaron de lo que fue el centro clandestino de detención en Neuquén sean preservadas bajo un techo y con un piso sobrenivel, porque ese sector se declaró terreno «intangible».

En el lugar, se leyeron los nombres de las y los cautivos en ese lugar de torturas que perteneció al Ejército durante la dictadura militar (foto Oscar Livera)

El lugar, de unos 70 metros cuadrados, fue puesto sobre relieve y descubierto sobre el terreno por un equipo de antropólogas de Nación que llevó a cabo la tarea especializada a partir de la cesión del terreno a provincia para este destino específico, por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Estaba previsto que en el resto del predio cedido, que en total tiene cuatro hectáreas, se desarrollen actividades del rescate de la memoria reciente en la provincia, como «el Choconazo» o las puebladas de Cutral Co.