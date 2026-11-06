El Maruchito, un desafío a campo traviesa por la estepa patagónica

Se acerca la segunda edición de la Carrera del Maruchito que organiza el IUPA. Se trata del desafío a campo traviesa con tres distancias para recorrer la estepa patagónica.

El lanzamiento del evento se realizó el jueves en el auditorio del Diario Río Negro y reunió a autoridades del IUPA, referentes de Deportes y Cultura de Río Negro, organizadores y atletas de élite de la región. La carrera busca integrar la cultura, el deporte y la identidad rionegrina mediante el trabajo articulado con toda la comunidad.

Las características de competencia a campo traviesa

La cita será el proximo sábado 14 de noviembre en la ermita del Maruchito, ubicada a 10 kilómetros de Aguada Guzmán. La prueba contará con recorridos de 12, 5 y 3 kilómetros y se desarrollará sobre la Ruta Provincial 74, en el marco del octavo Festival del Arte y la Cultura Patagónica “La Pasión del Maruchito”.

El encuentro es organizado por el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), en articulación con las áreas de Deporte y Cultura de Río Negro y la Comisión de Fomento de Aguada Guzmán.

Según se informó, la prueba ya tiene más de 200 anotados. También se destacó que la inscripción es gratuita y contará con tres distancias: 3 km, 5 km y 12 km. Además, partirán colectivos desde la sede del IUPA.