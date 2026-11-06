Franco Colapinto arrancó firme y finalizó 9° en el primer ensayo libre del GP de Brasil

Franco Colapinto rompió el hielo y cerró un buen trabajo en la primera práctica libre del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, quedando dentro del Top 10 tras los primeros 60 minutos de acción del viernes en Interlagos.

El piloto de Alpine, más local que nunca este fin de semana, finalizó en el 9° puesto de la sesión, a 937 milésimas del tiempo empleado por el inglés Lando Norris con su McLaren, el dominador del entrenamiento con 1m11s717.

Fue una tanda sin problemas y muy satisfactoria para el pilarense. Sin la presencia de la lluvia, Franco pudo completar su programa de entrenamientos establecido, acumular kilómetros y sacar la mayor cantidad de información posible.

Luego de completar 33 vueltas con su A526, el argentino completó su mejor giro en 1m12s654; un buen tiempo referencial tratándose del comienzo de la jornada, aunque seguramente querrá mejorarlo luego, en la última tanda, y apuntar a una buena clasificación mañana.

Franco Colapinto, a bordo del A256 con su nuevo casco.

El plan de trabajo contempló neumáticos medios y simulacros de carrera con tanque lleno en la primera hora, y gomas blandas en los treinta minutos restantes, diviendo el plan de trabajo en búsqueda de vueltas rápidas y, otra vez con mucho combustible, un último stint de ritmo y constancia.

No todas fueron buenas para el argentino, ya que los comisarios lo multaron con 100 euros por exceder 0,6 km el límite de velocidad en pitlane. Sí, lo tienen de punto…

Fue destacable lo hecho por el italiano Gabriele Mini, con el Alpine de Pierre Gasly, quedando 7° a 852 milésimas del tiempo referencial. Para el joven piloto de reserva, uno de los seis «testers» presentes en pista, fue su segunda FP1 consecutiva, tras haber reemplazado a Franco en la pasada carrera de México.

En cuanto a la punta, detrás de Norris se situaron Kimi Antonelli (Mercedes), el flamante campeón del mundo; Max Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes), entre las principales posiciones.

La actividad en el «José Carlos Pace» de Interlagos continuará desde las 16:00, con la segunda y última práctica libre del día.