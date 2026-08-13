El dormitorio “hotel”: 7 recursos de decoración para conseguir una cama que parezca de cinco estrellas

Entrar a la habitación de un buen hotel tiene un efecto casi inmediato: la cama parece más mullida, las luces son suaves, los textiles están perfectamente combinados y todo transmite una sensación de orden y descanso. La buena noticia es que buena parte de ese resultado no depende de contar con un dormitorio enorme ni de invertir una fortuna.

El llamado “hotel bedroom” se convirtió en una referencia cada vez más utilizada en decoración para diseñar dormitorios serenos, confortables y visualmente ordenados. La clave está en trabajar la cama como protagonista y sumar algunos recursos habituales de la hotelería: capas de textiles, iluminación cálida, simetría y una paleta de colores coherente.

Estos son siete recursos de decoración que pueden transformar un dormitorio común y acercarlo a la estética de una habitación de cinco estrellas.

1. Un respaldo grande para enmarcar la cama

En las habitaciones de hotel, la cama casi nunca aparece aislada contra una pared vacía. El respaldo funciona como elemento arquitectónico y ayuda a darle jerarquía.

Los modelos tapizados aportan una sensación más cálida, mientras que los respaldos de madera permiten conseguir un resultado contemporáneo. Otra tendencia es llevar el respaldo de lado a lado de la pared e integrar allí las mesas de luz y la iluminación.

No necesariamente tiene que ser costoso: un panel revestido en tela, madera o incluso una pared trabajada con molduras puede producir un efecto similar.

2. Vestir la cama por capas

Una de las diferencias más visibles entre una cama cotidiana y una de hotel está en la cantidad y disposición de las capas.

La base puede comenzar con sábanas claras y continuar con acolchado o duvet, almohadas para dormir, almohadones decorativos y una manta o throw colocado sobre los pies.

El secreto está en variar ligeramente texturas, tamaños y tonos, en lugar de utilizar todos los textiles exactamente iguales.

Lino, algodón, tejidos con relieve y mantas más pesadas ayudan a crear esa apariencia mullida que invita a acostarse apenas se entra al dormitorio.

3. Cortinas desde el techo hasta el piso

Es uno de los trucos más efectivos para modificar visualmente las proporciones de una habitación.

En lugar de colocar el barral inmediatamente encima de la ventana, llevar las cortinas lo más cerca posible del techo y dejarlas caer hasta el piso hace que el ambiente parezca más alto y elegante.

Los hoteles suelen combinar dos capas: una cortina liviana que filtra la luz durante el día y otra más gruesa o blackout para lograr oscuridad durante la noche.

Además de aportar funcionalidad, la gran superficie textil ayuda a mejorar la sensación acústica y vuelve el dormitorio más envolvente.

4. Iluminación cálida y en diferentes alturas

Una habitación con una única luz blanca en el centro del techo difícilmente consiga una atmósfera de hotel.

El recurso está en combinar diferentes puntos de iluminación: luz general, lámparas sobre las mesas de noche, apliques junto al respaldo y, cuando el espacio lo permite, alguna luz indirecta.

La temperatura también importa. Las luces cálidas generan una sensación mucho más relajada que las extremadamente blancas.

Los apliques colgantes o lámparas suspendidas a ambos lados de la cama tienen otra ventaja: liberan espacio sobre las mesas de luz y aportan un efecto visual más sofisticado.

5. Simetría, uno de los secretos del efecto hotel

Dos mesas de luz, dos lámparas y almohadas organizadas de manera equilibrada. La simetría es uno de los recursos más utilizados en dormitorios de hotel porque transmite inmediatamente sensación de orden.

No significa que todos los elementos deban ser idénticos. Se puede conseguir equilibrio utilizando objetos diferentes pero con dimensiones o colores similares.

El objetivo es que la cama quede visualmente enmarcada y se convierta en el centro de la composición.

6. Una paleta corta de colores y materiales

Los dormitorios de hotel suelen evitar la acumulación de demasiados colores fuertes porque el objetivo principal es favorecer una atmósfera de descanso.

Blancos cálidos, beige, arena, gris piedra, tostados y tonos tierra permiten construir una base neutra sobre la que después pueden incorporarse algunos acentos de color.

Pero neutro no significa aburrido. La riqueza aparece al mezclar materiales: madera, lino, algodón, lana, cuero, fibras naturales, vidrio o detalles metálicos.

Una regla sencilla consiste en elegir tres o cuatro tonos principales y repetirlos en diferentes elementos del dormitorio.

7. Menos objetos a la vista y algunos detalles bien elegidos

El último secreto no está en sumar sino en sacar.

Las habitaciones de hotel transmiten calma porque hay pocas cosas compitiendo visualmente. Mesas de luz despejadas, cables escondidos y superficies ordenadas generan inmediatamente otra percepción del espacio.

En lugar de llenar el dormitorio con pequeños adornos, se puede elegir una obra de arte de mayor tamaño, un jarrón, libros, una bandeja o una planta.

Incluso una pequeña banqueta o banco a los pies de la cama puede aportar ese gesto característico de las habitaciones hoteleras, además de resultar funcional.

La cama como protagonista del dormitorio

Conseguir un dormitorio con apariencia de hotel cinco estrellas no significa copiar literalmente una habitación hotelera. El objetivo es tomar algunos de los recursos que utilizan los profesionales para generar confort y adaptarlos a una casa real.

Un respaldo que enmarque la cama, buenos textiles, cortinas generosas, iluminación cálida y menos objetos a la vista pueden modificar por completo el ambiente sin necesidad de realizar una reforma.

La fórmula, en definitiva, combina arquitectura interior y decoración: trabajar las proporciones, cuidar la iluminación, sumar texturas y convertir la cama en el verdadero centro del dormitorio.