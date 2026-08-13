Rally Regional: la Vuelta de la Manzana modificó horarios por la gran cantidad de anotados

Mauro Debasa buscará quedarse con la Manzana en la categoría A6. (Foto: Locos por el Rally).

Este viernes comenzará la Vuelta de la Manzana 2026. La clásica prueba del Alto Valle será la 5° fecha del Rally Regional y contará con un número récord de anotados.

En total serán 96 binomios los que protagonizarán la 55° edición de la Vuelta, que se extenderá desde el 14 al 17 de agosto. Comenzará con la largada simbólica, programada para este viernes a las 20:00 en Avenida Roca y 25 de mayo.

Luego, los motores se encenderán el sábado y domingo con la realización de la Etapa 1 y habrá acción el lunes (feriado nacional) con la Etapa 2. En total serán 12 pruebas especiales que se repartirán durante las tres jornadas.

Será una fecha especial, ya que entregará puntaje doble para los pilotos. Además, tendrá un condimento extra importante: el estado actual de los recorridos a tan solo días de la lluvia que cayó en el Alto Valle en las últimas semanas.

Debido a la gran cantidad de anotados, la AVGR anunció la modificación de horarios para una mejor organización de la competencia.

La primera etapa comenzará el sábado en Cipolletti y continuará en el autódromo de Allen. La otra novedad es la que la prueba especial 1 “Puente el 30” que será clasificatoria para determinar el orden de largada de la 2° Sección de la etapa inicial.

La misma seguirá el domingo con las pruebas especiales 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que transitarán por caminos de Roca, Cervantes y Mainqué.

En tanto, el auto que abandone podrá reintegrarse a la prueba con un tiempo superior en 3 minutos al mejor de su clase y de esa manera podrá largar la segunda parte de la etapa 1.

Por su parte, la segunda etapa irá en su totalidad el lunes 17, feriado, con las PE 8, 9, 10, 11 y 12, por caminos de Allen y Roca.

Los cambios de horarios de La Vuelta de la Manzana

Día Sabado 15 de Agosto : se adelanta salida CH O (Cipolltti) 12:30 hs

: se adelanta salida CH O (Cipolltti) 12:30 hs Día Domingo 16 de Agosto : se adelanta salida de Parque Cerrado (Casino) CH 1e a partir de 8:00 hs.-

: se adelanta salida de Parque Cerrado (Casino) CH 1e a partir de 8:00 hs.- Día Lunes 17 de Agosto: se adelanta la salida de Parque Cerrado (Casino) CH 7e a partir de 8:00 hs.-

*El tramo de Mainque se recortó en los últimos 500 metros por el mal estado del camino.