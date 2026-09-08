Las trágicas historias que guarda entre sus paredes el complejo del que cayó el nene de 9 años

La tragedia que este lunes conmocionó a la ciudad de Comodoro Rivadavia, en Chubut cuando un nene murió al caer de un quinto piso del complejo Las Torres revivió las historias que tuvieron como escenario ese conjunto habitacional y que van desde una joven mujer descuartizada, otra muerta aplastada por un ascensor e incendios misteriosos en varios departamentos que en muchos casos no encontraron una lógica explicación.

El “descuartizador de Las Torres” se llamaba Marcelo Alejandro García. Hace algo más de 30 años, en febrero de 1996 fue el autor de uno de los crímenes de mayor impacto en la historia policial de la provincia. Fue en el departamento D, del piso 12, de la torres 6 donde llegó García acompañado por una joven promotora llamada Magda Ivonne Silva.

El “descuartizador de Las Torres” se llamaba Marcelo Alejandro García.

El departamento era de la hermana del sujeto. Según la reconstrucción del hecho, llegaron juntos y después de mantener relaciones sexuales, García reaccionó de manera violenta por motivos que nunca pudieron aclararse. Golpeó con violencia a Ivonne en la cabeza presuntamente contra el respaldo de la cama. Fue tal el golpe que le provocó la muerte.

Después decidió desmembrar el cuerpo, colocar los restos en bolsas y trasladarlos hacia distintos sectores de la costa en cercanías de Rada Tilly, una pequeña localidad ubicada a 13 kilómetros de Comodoro Rivadavia, también frente al mar. Dos días después del asesinato, García terminó confesando.

Un dato: desde entonces, el departamento permanece cerrado, nadie volvió a habitarlo y guarda todos los secretos de una noche trágica. Entre sus paredes se consumó uno de los crímenes más violentos que se recuerde en Chubut.

García fue condenado a 14 años de prisión por homicidio simple y pasó parte de su condena en la Unidad 6 de Rawson. Su personalidad violenta no terminó con la muerte y descuartizamiento de la joven: en la cárcel de máxima seguridad mató a otro interno, Gustavo Rosales, quien estaba condenado por el asesinato de una empresaria.

Años después García recuperó la libertad y volvió a protagonizar distintos episodios policiales. Su propia historia terminó también de manera violenta. El 27 de julio de 2014, cuando tenía 42 años, fue asesinado de dos disparos durante un enfrentamiento ocurrido en inmediaciones de Rivadavia y Alvear, en Comodoro. Se cree que fue en un tiroteo entre facciones de un sindicato. Por entonces, García estaba a punto de ingresar a trabajar en una empresa de servicios petroleros.

Complejo Las Torres: un historial de muertes que este lunes sumó una más

Las historias trágicas siguen. Damián Millar apareció sin vida el 12 de noviembre de 1999 debajo de la Torre 6 del mismo complejo. La investigación inicialmente consideró que se había tratado de un suicidio, pero su madre, Ana Soto, siempre sostuvo que su hijo había sido golpeado y arrojado desde el edificio. Con el paso de los años, la causa pasó a caratularse como muerte dudosa y finalmente fue cerrada sin personas responsables.

El 21 de diciembre de 2015 el complejo Las Torres volvió a ser escenario de una tragedia. María Isabel Miranda, de 55 años, había llegado desde Santa Cruz para visitar a sus hijos, que vivían en la Torre 8, ubicada sobre Punta Piedras 20, frente a la obra del Estadio del Centenario.

La mujer se encontraba junto a su marido y sus hijos mientras subían las valijas hacia el departamento del cuarto piso. Al intentar salir del ascensor, el elevador habría comenzado a descender abruptamente, provocando que Miranda quedara atrapada entre el cuarto y el tercer piso. Murió en el acto.

La Torre 6 fue escenario de un episodio de gravedad en septiembre de 2016. Durante la noche del viernes 9 se desató un incendio en un departamento ubicado en el segundo piso y fue necesario evacuar el edificio. El fuego destruyó completamente la vivienda donde se había originado y el humo se propagó hacia numerosos departamentos. La situación generó momentos de enorme tensión, con vecinos intentando abandonar el edificio mientras varias dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaban para controlar las llamas. Al menos seis personas, entre ellas dos menores, tuvieron que recibir asistencia médica por principio de asfixia como consecuencia de la inhalación de humo. Además del departamento destruido, otras viviendas sufrieron las consecuencias del calor y del humo acumulado en el interior del edificio.

Incluso un año antes, en junio de 2015, se había registrado otro principio de incendio en la Torre 6, originado en un futón del primer piso, que también generó momentos de preocupación entre los habitantes del complejo. Los orígenes del fuego en ambos casos nunca quedaron claros.

El complejo consta de 8 torres. Son departamentos con “ventanas a la calle”, sin balcones. Tiene alrededor de 600 unidades en las que viven 3.000 personas. Ubicado frente al mar la vista de los departamentos más altos es paradisíaca. Pero su historia poco o nada tiene que ver con eso. Más bien, todo lo contrario.