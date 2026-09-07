Tragedia en Comodoro Rivadavia: un nene de nueve años murió tras caer desde el quinto piso de un edificio

Un accidente fatal conmocionó a la ciudad de Comodoro Rivadavia durante el mediodía de este lunes 7 de septiembre, cuando un niño de nueve años murió tras caer desde el quinto piso de un edificio. Tras la violenta caída, el cuerpo del menor impactó de lleno sobre el techo y el toldo de un kiosco comercial ubicado en la planta baja del mismo predio.

El trágico suceso ocurrió en la Torre 3 del Complejo Las Torres, un espacio habitacional situado en las cercanías de la céntrica Avenida Yrigoyen y el Paseo Costero de la urbe petrolera.

La desesperación se apoderó de los vecinos del sector, quienes alertaron de inmediato a los servicios de emergencia y procuraron brindarle maniobras de reanimación a la víctima hasta el arribo del personal sanitario, que luego concretó el traslado de urgencia hacia el centro de salud.

Trágico desenlace en Comodoro Rivadavia

Una ambulancia arribó al complejo con suma rapidez y los profesionales médicos trasladaron al niño hacia el Hospital Regional, que se encuentra a escasas cuadras de la zona del accidente. A pesar del esfuerzo de los profesionales de salud, el menor falleció poco tiempo después por las múltiples heridas que presentaba, entre las cuales destacó un gravísimo traumatismo de cráneo, informó ADN Sur.

A la par de los médicos, efectivos de Bomberos y de la Policía de la Provincia del Chubut acudieron al sector para colaborar en el operativo de asistencia y resguardar la escena. La magnitud de la tragedia desató un profundo estado de shock entre los residentes del lugar, quienes lamentaron el suceso con evidente dolor ante la pérdida del niño.

Investigan las circunstancias de la caída fatal en Comodoro Rivadavia

Las autoridades policiales y los integrantes de la Brigada de Investigaciones iniciaron las actuaciones procesales de rigor para determinar con precisión la mecánica del siniestro.

Según reportó Diario Jornada a partir de las primeras versiones, el episodio se produjo de manera accidental mientras el niño permanecía al cuidado de una niñera, en compañía de sus hermanos.

Según los relatos recabados en el lugar, la mujer debió responder a las consultas de los investigadores en medio de un cuadro de profunda consternación. Una de las presunciones apunta a que la cuidadora llevaba a cabo tareas en otra habitación de la vivienda al momento exacto de la tragedia.

Un elemento central que acapara la atención de los peritos responde a las características arquitectónicas de los departamentos de este conglomerado habitacional. Las unidades de la Torre 3 carecen de balcones y las ventanas poseen únicamente una protección de refuerzos metálicos, estructuras que, según advierten los propios ocupantes del edificio, requieren de un mantenimiento sostenido en el tiempo.

Ante este panorama, los especialistas no descartan la posibilidad de una rotura en este material de contención o un incidente desafortunado por causa de un juego infantil. En este sentido, buscan reconstruir la secuencia completa del accidente para establecer el punto exacto y las razones que derivaron en la caída fatal sobre la estructura comercial de la planta baja.