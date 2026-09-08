La Trochita se prepara para la temporada de tulipanes en Chubut: cuánto cuesta viajar en el tren histórico

La llegada de turistas para visitar el campo de tulipanes en Trevelin genera un fuerte movimiento en la estación de Esquel, donde ultiman preparativos para recibir al público que realizará el tradicional paseo en La Trochita hacia Nahuelpan.

Para octubre ya hay 21 salidas confirmadas y varios de los viajes en el tramo Esquel-Nahuelpan cuentan con pasajes agotados. La coordinadora del servicio, Cinthia Hernández, señaló al diario Jornada que analiza sumar más salidas debido a la importante demanda. Además, la disponibilidad puede modificarse hasta 15 días antes de cada fecha por el manejo de grupos turísticos.

El legendario trencito programa sus recorridos cada año en esta época para responder al masivo arribo de visitantes de todo el país, que buscan combinar el recorrido ferroviario con la visita al florecido campo de tulipanes en el Valle 16 de Octubre.

Las tarifas de La Trochita para la temporada

Los precios fijados para viajar entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre contemplan distintas categorías:

Internacional: $168.000.

$168.000. Residentes nacionales mayores: $96.000.

$96.000. Jubilados y estudiantes universitarios: $71.000.

$71.000. Menores de 6 a 12 años (nacionales): $68.000.

$68.000. Residentes provinciales mayores: $77.000.

$77.000. Menores de 6 a 12 años (residentes en Esquel y Trevelin): $58.000.

$58.000. Residentes en Esquel y Trevelin: $46.000.

$46.000. Mascotas (bajo condiciones vigentes): $23.000.

$23.000. Menores de 5 años (sin derecho a asiento): sin costo ($0).

sin costo ($0). Residentes nacionales con CUD: titular y un acompañante viajan gratis (dos cupos por salida y sujeto a disponibilidad).

La Trochita tiene 21 salidas confirmadas en octubre. Foto: latrochita.org.ar

Cómo sacar un pasaje

Quienes deseen adquirir sus boletos para las fechas disponibles pueden realizar la compra de manera virtual a través del sitio oficial del transporte (latrochita.org.ar).