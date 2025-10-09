László Krasznahorkai ganó el Premio Nobel de Literatura 2025: el escritor que convierte el caos en arte

El escritor húngaro László Krasznahorkai ganó el Premio Nobel de Literatura 2025. Durante la entrega se destacó el talento del autor por crear una «obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte».

László Krasznahorkai es un novelista y guionista húngaro, aclamado internacionalmente que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard.

Desde los Premios Nobel destacaron que su obra se caracteriza por el absurdo y el exceso grotesco, pero «tiene más recursos, y también mira hacia Oriente al adoptar un tono más contemplativo y refinado».

Quién es László Krasznahorkai

László Krasznahorkai nació en Gyula, en el sur de Hungría, el 5 de enero de 1954. Creció en plena dictadura comunista.

Estudió derecho en las Universidades de Szeged y de Budapest entre 1973 y 1978, pero decidió abandonar esos estudios.

Es conocido por su carácter inconformista. Krasznahorkai trabajó después en distintos empleos, como minero y vigilante de seguridad, y comenzó a desarrollar su gusto por la escritura.

En 1977 inició sus estudios de Andragogía y Filología Húngara en la Universidad de Budapest. Tras esto comenzó a publicar en diferentes revistas literarias, entre ellas la prestigiosa Mozgó Világ (Mundo en Movimiento).

Su primera novela, Tango Satánico, se publicó en 1985 y fue bien recibida por la crítica del país centroeuropeo por su originalidad.

En la segunda mitad de la década de 1980, el escritor pudo salir de Hungría. En los siguientes 15 años viajó y residió en países como Alemania, Francia, España, Italia, Grecia, Países Bajos, Reino Unido, EEUU, China y Japón, pero siempre regresaba a Hungría.