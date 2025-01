Latas de cerveza y botellas de fernet de marcas nacionales más baratas en Chile que en Argentina

Turistas argentinos se han sorprendido con el precio de la cerveza y el fernet en Chile, en una temporada de verano que tiene una gran afluencia en los pasos de Neuquén. Usuarios compartieron en redes la comparación de precios: 12 latas de la marca Quilmes cuestan lo mismo que seis en Argentina.

De acuerdo a un relevamiento de BioBioChile, la compra puede ser hasta un 70% más económica en el país trasandino incluyendo otros productos como leche, aceite de oliva y papel higiénico.

Los precios de la cerveza y el fernet en Chile: las marcas argentinas cuestan menos en el país vecino

En una comparativa en la cadena Jumbo, se indicó que uno de los ejemplos más impactantes es el de la marca Quilmes que- si bien sus ingredientes son del «campo argentino»- también es elaborada y envasada en Chile.

Allí, una lata de Quilmes clásica por 710 cc cuesta $1.490 chilenos (1623, 33 pesos argentinos), mientras que en la misma cadena de Cencosud en Argentina se consigue a 1917,50 pesos argentinos.

Incluso, se advirtió que la brecha asciende a 108,2% si se compra el pack de seis latas por 473 cc: en Chile sale $4.390 (4783 pesos argentinos) mientras que en Argentina se dispara a $9.140 chilenos (9.960,30 argentinos).

Además, un pack de 12 latas de Quilmes por 354 cc se informó que está a $8.990 en Chile (9769,83 pesos argentinos).

Otra comparación que sorprendió a los argentinos fue la del fernet Branca. En Chile, la botella por 710 ml cuesta $10.990 (11977 pesos argentinos), mientras que en Argentina $11.378 chilenos (12.400 argentinos).

Turistas argentinos en las playas de Chile: estas son las multas más comunes

Miles de turistas argentinos visitaron durante esta temporada de verano las playas de Chile y muchos de ellos fueron multados por desconocer la legislación del país trasandino.

En la región de Valparaíso, por ejemplo, se realizan jornadas de fiscalización que terminan con decenas de infracciones. La ingesta de alcohol y los fumadores son las faltas más comunes.

Turistas multados por beber cerveza en las playas chilenas.

El caso de un argentino multado en una playa chilena se hizo viral en los últimos días. El hombre fue sancionado por beber una lata de cerveza.

“Es la primera vez que vengo, no sabía”, dijo el argentino que se encontraba con sus dos hijos y su esposa. “Recién llegué, hace 5 minutos”, agregó. La multa oscila entre US$58 y US$174. También pueden ser penados por beber en plena calle.

Una situación similar también se vive con los fumadores, quienes son penalizados por transgredir la llamada ley «Chao Colillas».

Dicha normativa prohíbe fumar en las playas con el objetivo de reducir la contaminación ambiental causada por las colillas. En este caso, la multa puede llegar hasta US$260.