Le negaron el traslado ambulatorio y tuvo que viajar acostado en el baúl de su vehículo hasta Neuquén

Un vecino compartió en redes sociales una queja sobre la falta de ambulancias que hay en una localidad neuquina. Un hombre que debía ser trasladado desde Piedra del Águila a Neuquén, tuvo que viajar acostado en el baúl de su camioneta particular.

El reclamo de Emilio Vázquez, usuario en Facebook, llegó a hacerse viral entre los ciudadanos neuquinos al evidenciar cómo el hospital de la ciudad de Piedra del Águila no cuenta con ambulancias suficientes para realizar un traslado. Emilio contó que un vecino, Oscar Alfaro, debía llegar al hospital Neuquén pero desde el nosocomio local no le brindaron traslado ambulatorio.

En este sentido contó que, para Oscar resultaba primordial el traslado en ambulancia porque debido a su condición «no podía estar parado, ni sentado». Como le negaron el traslado, tomaron la decisión de utilizar la camioneta particular de Oscar y acondicionarla para que pueda viajar hasta la ciudad capital.

En el baúl de una camioneta, recostado sobre un colchón, Emilio recorrió 234 kilómetros para que Oscar pueda ser asistido en el hospital de Neuquén.

El reclamo de Emilio fue acompañado por varios usuarios que, desde su lugar, aportaron que esta es una situación que atraviesa y aqueja a la ciudad hace tiempo, en este sentido un usuario contó: «hace unos años atrás, cuando me estropeé la columna, me pasó lo mismo tampoco me llevaron y mi señora me llevó tirado en mi propio auto».

Esta situación generó malestar en los ciudadanos, que aportaron su opinión al respecto y dijeron que el hospital cuenta solo con tres ambulancias y resultan insuficientes, por lo que consideran necesario que se haga algo al respecto para que una historia como la de Oscar, no se vuelva a repetir.