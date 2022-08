Legisladores de la Región Sur piden a Nación “frenar” el deterioro de la ruta nacional 23

Ante el marcado deterioro que presenta la traza de la ruta nacional 23 en distintos sectores, sobre todo entre Los Menucos y Maquinchao, legisladores de la Región Sur piden al gobierno nacional que intervenga con la mayor celeridad posible para frenar el avance de formaciones de pozos, grietas, deforme de banquinas y desgranamiento del pavimento flexible.

Como habitantes de la zona y también haciéndose eco de los reclamos que los vecinos, los legisladores Soraya Yahuar, Helena Herrero y Darío Ibáñez, presentaron hoy un Proyecto de Comunicación ante la Legislatura Provincial dirigido al Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Obras Públicas, Dirección Nacional de Vialidad, expresando “la urgente necesidad de realizar las reparaciones y mantenimiento” en el tramo que unen las localidades de Los Menucos con Ingeniero Jacobacci, en la principal ruta que atraviesa la provincia de Río Negro, debido al deterioro que se evidencia.

Las banquinas muestran serias falencias. Foto: José Mellado.

Entre los fundamentos, destacan que la ruta nacional 23 es sinónimo de desarrollo, de integración, de grandes perspectivas para el futuro, no para la Región Sur, sino también para Rio Negro y el país. Posibilita la integración regional, la costa Atlántica, la meseta y la Cordillera, con todo lo que ello implica para la producción, el comercio, el turismo y el sector salud. El desarrollo turístico de la cordillera al mar y viceversa, la integración con Chile, la unión del Océano Pacifico con el Atlántico (Puerto Mont–Puerto San Antonio Oeste), son solo algunos de los beneficios que la ruta nos ofrece.

El mayor deterioro se ve entre Los Menucos y Jacobacci. Foto: José Mellado.

Los legisladores admitieron que en muchas oportunidades como habitantes de la Región Sur y como legisladores de nuestra zona, han hecho reclamos por esta ruta, también expresado el reconocimiento por cada tramo de asfalto que se ha inaugurado y esperan con mucha expectativa la finalización de la misma.

“Hoy nos encontramos con tramos que presentan serios problemas, banquinas deformadas, pozos profundos, grietas, separación de cinta asfáltica entre dos tramos de la estructura del puente sobre Arroyo Maquinchao, solo por dar algunos ejemplos. El gran deterioro que se visualiza, tiene su origen en fallas de construcción y en falta de mantenimiento. Expresamos nuestra preocupación por el mal estado y deterioro de la ruta, ya que genera serios inconvenientes a aquellos que la transitamos” afirmaron.

Entre dos tramos, el puente sobre el arroyo Maquinchao deja ver una importante separación. Foto: José Mellado.

Detallaron que los tramos en los que presentan mayor deterioro son aquellos en el que el pavimento no data de muchos años y “sin embargo su estado es preocupante y lo será más sino no se toman cartas en el asunto y no se dispone rápidamente su reparación y mantenimiento, ya que el paso del tiempo y la circulación de los vehículos en muchos casos de gran porte, seguirán haciendo estragos”.

Resaltaron la complicación que implica circular en rutas en mal estado, que en el caso de la 23, afecta el corredor sanitario, la producción y el comercio, el riesgo latente de accidentes de tránsito es cada vez es mayor, “por lo tanto es imprescindible que se realicen las tareas de reparación a la mayor brevedad” sentenciaron.