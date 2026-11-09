Las frases más destacadas del papa León XIV sobre el trabajo en Argentina: «El principio de la dignidad de la persona humana»
El Sumo Pontífice brindó un discurso en donde definió al desempleo como un " auténtico drama", aclaró los principios de la Iglesia sobre la propiedad privada y el Estado, destacó el "ingenio argentino" en el ámbito laboral, resaltó a las amas de casa y trabajadores rurales, y enalteció el rol de los movimientos populares y la demanda por "Tierra, Techo y Trabajo". El recuerdo del papa Francisco.
Tras desbordar Palermo con una histórica misa a cielo abierto, el papa León XIV retomó su agenda oficial para protagonizar un cara a cara estratégico con referentes del ámbito laboral del país. A las 16:10, el Sumo Pontífice desembarcó en la Universidad Católica Argentina (UCA) de Buenos Aires para liderar la cumbre denominada «Encuentro con el mundo del trabajo».
El evento reunió a casi mil representantes de los sectores más determinantes de la economía y la producción, configurando una postal de diálogo en un contexto nacional atravesado por fuertes debates laborales. Entre los asistentes que se sentaron a escuchar al máximo líder del Vaticano se destacaron empresarios de primera línea y cámaras industriales, representantes de la histórica estructura sindical argentina, referentes de los movimientos sociales y de la economía popular, y delegados del ámbito de la salud y la educación pública.
La cumbre laboral fue inaugurada oficialmente por Dante Braida, obispo de La Rioja, quien recordó la primera encíclica de León XIV. En sus palabras de apertura, el clérigo advirtió sobre la realidad que preocupa a la Iglesia frente al alto índice de desempleo y la precariedad laboral en muchas regiones, pero resaltó la confianza en la «gran capacidad de nuestro pueblo para reponerse, reorganizarse, y volver a empezar y trabajar por el desarrollo integral para nuestra patria con paz, pan y trabajo».
Tras escuchar a los referentes, empresarios, emprendedores y docentes, a las 16:42 el papa León XIV tomó la palabra para reflexionar sobre los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, subrayando que el más fundamental es la dignidad de la persona humana. El Santo Padre insistió en que las empresas no deben perder de vista esa dignidad y advirtió que cuando el beneficio económico se establece como el único criterio de éxito, el negocio se deshumaniza y se convierte en una estructura de pecado que genera exclusión.
En esa misma línea, León XIV abordó la función social de la propiedad, dejando en claro que si bien la Iglesia defiende el derecho a la propiedad privada, este se encuentra siempre gravado por una «hipoteca social» porque la tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad.
El mensaje del Pontífice también se adentró en los desafíos modernos y conectó el mundo laboral con la ecología integral formulada por su predecesor, el papa Francisco, instando a armonizar el desarrollo técnico con el respeto a los ecosistemas y criticando el falso progreso que degrada a las comunidades vulnerables.
Finalmente, León XIV reivindicó el ingenio del trabajo argentino y el valor de las tareas de cuidado no remuneradas, apelando al principio de subsidiariedad. El Papa remarcó que ni el Estado ni las corporaciones deben absorber las iniciativas locales, sino potenciarlas, asumiendo el Estado las tareas que las agrupaciones inferiores no pueden cumplir. Bajo esta premisa, enalteció el rol de los movimientos populares, trabajadores informales, cartoneros y campesinos, quienes no esperan pasivamente la asistencia gubernamental sino que se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias y demandar las tres «T»: Tierra, Techo y Trabajo.
Las frases más destacadas del papa León XIV sobre el trabajo
- «De la misma forma que la música nos ayuda a elevar el alma a Dios, y a trascender lo cotidiano de nuestras vidas, el trabajo nos invita a colaborar en la maravillosa y armónica obra del Señor«.
- «El trabajo por lo tanto no es un instrumento de conflicto, sino que contribuya a construir la realidad social mediante la aportación de todos y respetando el orden de la creación«.
- «Allí, donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral. A los trabajadores solo se los valora por su eficiencia».
- «No es verdadero progreso aquello que aumenten el bienestar de algunos degradando los ecosistemas, trasladando los costos a las comunidades más vulnerables, o poniendo en peligro las condiciones de vida que vendrán después de nosotros».
- «Todo trabajo, y todos los componentes del mundo laboral, deben de tener siempre esta nota distintiva que realiza una persona, poniendo en juego todo su potencial, y tiende al pleno desarrollo del que lo ejecuta».
- «Nos encontramos aquí ante el primero y más fundamental de los principios de la doctrina social de la iglesia: el principio de la dignidad de la persona humana«.
- «De ahí que el desempleo sea un auténtico drama en la vida de quien lo padece. Privar a una persona del trabajo, no es simplemente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad».
- «Como nos recordaba el papa Francisco: en una sociedad realmente desarrollada, el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no es solo un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal«.
- «El bien común exige superar el individualismo estéril y el utilitarismo corporativista, promoviendo una cultura del encuentro, donde el crecimiento económico se traduzca en verdadero desarrollo humano integral».
- «Cuando el beneficio económico se establece como el único criterio de éxito, una empresa se deshumaniza y se convierte en una estructura de pecado que genera exclusión».
- «Si bien la iglesia defiende el derecho de la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social: la tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad».
- «El cultivar y cuidar implica que no somos dueños absolutos, sino custodios de una herencia que debe compartirse con justicia y equidad, erradicando las asimetrías estructurales que marginan a los más débiles».
- «Los desafíos que plantean la inteligencia artificial y la automatización no regulada pueden poner en riesgo innumerables puestos de trabajo y convertirse en una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral. La tecnología debe estar siempre sujeta a la ética».
- «Ningún trabajo es trivial a los ojos de Dios: la grandeza de una tarea no reside en lo que se hace, sino en el amor que se invierte en cada gesto, cada palabra y cada pensamiento».
- «Podemos pensar en áreas como la astronomía, el mundo agrícola, la ciencia médica, donde las aportaciones de algunos argentinos ha logrado avances significativos«.
- «Pensemos también en el trabajo discreto y sacrificado que suponen las tareas del hogar, las horas gratuitas que se ofrecen para dar el mate cocido a los chicos en los barrios; o las largas jornadas que se invierten para poder arar, cultivar y cosechar un campo«.
- «El Estado no tiene que hacerlo todo, sino que tiene la tarea de favorecer la actuación de los cuerpos intermedios: familias, autoridades locales, grupos y movimientos sociales, manteniendo el poder regulador para el bien común».
- «Los movimientos populares, la economía popular, y los trabajadores informales, los cartoneros, los campesinos, los artesanos, son expresiones vivas de esta subsidiariedad activa que el papa Francisco ha defendido […] Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado, se organizan, desde abajo, para construir soluciones comunitarias, con su demanda de inclusión social, ellos abogan por esas tres «T»: Tierra, Techo y Trabajo«.
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