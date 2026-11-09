Las frases más destacadas del papa León XIV sobre el trabajo en Argentina: «El principio de la dignidad de la persona humana»

Tras desbordar Palermo con una histórica misa a cielo abierto, el papa León XIV retomó su agenda oficial para protagonizar un cara a cara estratégico con referentes del ámbito laboral del país. A las 16:10, el Sumo Pontífice desembarcó en la Universidad Católica Argentina (UCA) de Buenos Aires para liderar la cumbre denominada «Encuentro con el mundo del trabajo».

El evento reunió a casi mil representantes de los sectores más determinantes de la economía y la producción, configurando una postal de diálogo en un contexto nacional atravesado por fuertes debates laborales. Entre los asistentes que se sentaron a escuchar al máximo líder del Vaticano se destacaron empresarios de primera línea y cámaras industriales, representantes de la histórica estructura sindical argentina, referentes de los movimientos sociales y de la economía popular, y delegados del ámbito de la salud y la educación pública.

La cumbre laboral fue inaugurada oficialmente por Dante Braida, obispo de La Rioja, quien recordó la primera encíclica de León XIV. En sus palabras de apertura, el clérigo advirtió sobre la realidad que preocupa a la Iglesia frente al alto índice de desempleo y la precariedad laboral en muchas regiones, pero resaltó la confianza en la «gran capacidad de nuestro pueblo para reponerse, reorganizarse, y volver a empezar y trabajar por el desarrollo integral para nuestra patria con paz, pan y trabajo».

Tras escuchar a los referentes, empresarios, emprendedores y docentes, a las 16:42 el papa León XIV tomó la palabra para reflexionar sobre los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, subrayando que el más fundamental es la dignidad de la persona humana. El Santo Padre insistió en que las empresas no deben perder de vista esa dignidad y advirtió que cuando el beneficio económico se establece como el único criterio de éxito, el negocio se deshumaniza y se convierte en una estructura de pecado que genera exclusión.

En esa misma línea, León XIV abordó la función social de la propiedad, dejando en claro que si bien la Iglesia defiende el derecho a la propiedad privada, este se encuentra siempre gravado por una «hipoteca social» porque la tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad.

El mensaje del Pontífice también se adentró en los desafíos modernos y conectó el mundo laboral con la ecología integral formulada por su predecesor, el papa Francisco, instando a armonizar el desarrollo técnico con el respeto a los ecosistemas y criticando el falso progreso que degrada a las comunidades vulnerables.

Finalmente, León XIV reivindicó el ingenio del trabajo argentino y el valor de las tareas de cuidado no remuneradas, apelando al principio de subsidiariedad. El Papa remarcó que ni el Estado ni las corporaciones deben absorber las iniciativas locales, sino potenciarlas, asumiendo el Estado las tareas que las agrupaciones inferiores no pueden cumplir. Bajo esta premisa, enalteció el rol de los movimientos populares, trabajadores informales, cartoneros y campesinos, quienes no esperan pasivamente la asistencia gubernamental sino que se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias y demandar las tres «T»: Tierra, Techo y Trabajo.

Las frases más destacadas del papa León XIV sobre el trabajo