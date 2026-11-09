León XIV hizo un emotivo homenaje al papa Francisco en la Catedral Metropolitana y llamó a la paz interreligiosa

El desarrollo de la segunda jornada del papa León XIV en la Argentina tuvo una agenda más que cargada. Desde las primeras horas del día en el centro de cuidados Don Orione en Claypole y su paso por la Universidad Católica Argentina (UCA), el Sumo Pontífice estuvo cerca con los sectores más vulnerables y advirtió sobre los desafíos globales de la tecnología y el trabajo. Las actividades oficiales continuaron durante la tarde con un fuerte tono institucional y pastoral que movilizó a la feligresía y a la dirigencia de distintos ámbitos en la Ciudad de Buenos Aires.

El periplo papal se enmarca en un contexto de fuerte expectativa política y social. Mientras la agenda oficial del Vaticano prioriza los mensajes sobre la justicia social, la paz internacional y el cuidado de la casa común, la expectativa se traslada ahora hacia el interior del país con su inminente desembarco en Córdoba. Allí, la masiva convocatoria prevista para este martes en el predio de FADEA pondrá nuevamente a prueba la capacidad de articulación entre la Iglesia local, los gobernadores y los distintos actores de la política nacional.

La jornada culminó con una serie de señales interreligiosas de alto impacto que consolidaron el mensaje de continuidad respecto al pontificado de Francisco. Con homenajes cargados de simbolismo familiar y eclesiástico, el Papa cerró su paso por la capital federal consolidando su llamado a la unidad de la Iglesia argentina y al diálogo constructivo entre los credos, dejando el terreno preparado para el tramo final de la gira por el territorio nacional.

Así fue el encuentro interreligioso encabezado por el papa León XIV

En el tramo final de la segunda jornada en el país, León XIV defendió las religiones como “punto de encuentro” y llamó a la paz internacional durante el encuentro interreligioso que se celebró esta tarde en el Palacio San Martín. Escoltado por el canciller, Pablo Quirno, y representantes de los distintos cultos, el Santo Padre planteó que la identidad del pueblo argentino se configuró como “un crisol de razas, de culturas y de religiones diferentes” que surgió desde los pueblos originarios y de la llegada de inmigrantes de distintas partes del mundo.

“Así dieron unidad a la Nación y llevaron adelante proyectos comunes, sin que las religiones fueran nunca motivo de división, sino punto de encuentro y de compromiso con la sociedad”, expresó desde el escenario ubicado en el centro del salón, al tiempo que reafirmó el vínculo espiritual que une a la Iglesia Católica con el pueblo de Israel. El Papa llegó a la ceremonia interreligiosa pasadas las 17.30, luego del encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). La espera a su llegada al Palacio San Martín fue musicalizada con la interpretación de “Adios Nonino” de Piazzolla.

Ya en el Palacio, León XIV pronunció un mensaje breve, cuyo contenido caló en medio de un debate que atraviesa la interna del Gobierno en torno a la religión islámica. Un sector de la administración libertaria, alineado con el asesor presidencial, Santiago Caputo, cuestiona el avance de la religión en el continente mientras los primos Menem, por su origen, piden diferenciar el terrorismo de la religión. En medio de las diferencias, el Santo Padre definió a las religiones como “guardianas de la dignidad humana, como expresiones de nuestra libertad y como lugares para cultivar la esperanza”.

“Las religiones custodian la dignidad humana: en la oración, que expresa nuestra fe, los ideales de bien y de justicia, de salud y de paz no son palabras vacías, que hay que llenar con intereses particulares, sino testimonios de nuestra voluntad común, que tiende a la alegría”, reflexionó además.

Asimismo, como ocurrió en el discurso que pronunció en el Palacio Libertad, el Sumo Pontífice reiteró su crítica indirecta contra el aborto y pidió defender el don de la vida “desde la concepción hasta su final natural”.

En otro pasaje de su mensaje, León XIV estableció límites al poder al sostener que el ser humano no es el creador de la tierra ni puede atribuirse una autoridad absoluta. “Cuando el hombre habla a Dios sabe que él mismo no es Dios. No hemos hecho nosotros la tierra. Pues bien, ¡no destruyamos con nuestras manos el ‘jardín’ que el Creador nos ha confiado!“, expresó. “Las religiones, en la medida en que custodian la sabiduría de los pueblos, edifican la sociedad, educan las conciencias y nos liberan de los ídolos. Del ídolo del dominio, porque no somos el Dios de los demás; del ídolo de la vanagloria, porque las cosas que poseemos no nos hacen divinos; del ídolo de la guerra, porque uno solo es el Señor y juez de la historia”, subrayó la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

Por su parte, pidió crear sociedades más sanas y un mundo más digno “sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras”, y destacó la tarea de las religiones en la construcción de lazos. Al término de su discurso, encendió una vela y el auditorio realizó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la violencia. En el tramo final de la alocución, León XIV citó a Juan Pablo II para pedir que la oración permita que las sociedades puedan construir un diálogo y propuso continuar el legado del Papa Francisco para hacer realidad el “sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz”. “Que el Omnipotente bendiga nuestra pasión por la humanidad e inspire nuestro compromiso de paz: esa paz que se cumplirá para siempre en el nombre santo de Dios. Gracias”, concluyó.

En la previa al discurso final, el canciller, Pablo Quirno, también tomó la palabra para destacar la visita de León XIV y reiterar la necesidad de fortalecer los lazos entre las religiones. “Nos invita a honrar las diferencias afirmando nuestra humanidad común. La Argentina reconoce una tradición de encuentro entre credos cultivada en la escucha y la cercanía”, sostuvo el funcionario. A su turno, también disertó el monseñor Ángel José Macín, como presidente de la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones, quien destacó que la Argentina fue un lugar de convivencia pacífica entre las diferentes creencias.

Sobre el final de la ceremonia, el imán Marwan Gill, titular de la Comunidad Musulmana Ahmadía en Argentina, logró saludar al Sumo Pontífice durante la fotografía grupal y remarcó la necesidad de profundizar el mensaje de paz frente a los conflictos armados globales.

Del encuentro participaron representantes de una amplia diversidad de credos y tradiciones religiosas, entre ellos distintas corrientes del cristianismo evangélico, anglicanos, la Iglesia Nueva Apostólica, adventistas, iglesias orientales y ortodoxas, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el judaísmo, el islam, el budismo, la fe bahá’í, el sijismo, las religiones afroamericanas y las cosmovisiones de los pueblos originarios.

El emotivo homenaje al papa Francisco

En la Catedral Metropolitana, el mismo templo en el que Jorge Bergoglio ejerció como arzobispo de Buenos Aires antes de ser elegido Papa, León XIV encabezó este lunes una homilía junto a las autoridades de la Iglesia argentina, en una ceremonia que incluyó un sentido homenaje a Francisco, a quien puso de ejemplo para “servir a la Argentina de hoy“. En lo que está siendo la primera visita de un líder católico al país en 39 años, el Sumo Pontífice ingresó pasadas las 18:30 a la capilla y se dirigió directamente a rezar frente a una placa conmemorativa de su antecesor. Posteriormente, el Santo Padre subió al altar principal, tomó asiento y comenzó la ceremonia de las vísperas frente a cientos de religiosos y miembros de los equipos sinodales.

En primer lugar, habló el titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), el monseñor Marcelo Daniel Colombo, quien le dio la bienvenida, le entregó una medalla conmemorativa y le agradeció por su presencia. Además, asistió el anfitrión de la jornada, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y obispos de distintas provincias, que luego compartieron una cena privada con el Papa. Durante los tradicionales rezos previos, que fueron entonados por un coro, a León XIV se lo vio notablemente emocionado y varias veces levantó la mirada hacia el techo en un gesto que parecía para contener las lágrimas.

Al tomar la palabra, el Sumo Pontífice puso de ejemplo algunos dichos de Bergoglio para convocar al público eclesiástico que lo estaba escuchando a continuar con su labor pastoral. “El Papa Francisco, al visitar el santuario de Nuestro Señor de Aparecida y recordando su experiencia en la quinta Conferencia General del Episcopado de América Latina y el Caribe, dijo que había podido ver en primera persona cómo los obispos que trabajaban sobre el tema del encuentro con Cristo, el discipulado y la misión se sentían alentados, acompañados y en cierto sentido inspirados por los miles de peregrinos que acudían cada día a confiar su vida a la Virgen”, recordó.

En ese sentido, los animó a seguir trabajando con las enseñanzas del documento de Aparecida, “como una estela luminosa para seguir caminando juntos en este tiempo”.

“Nuestra misión pastoral consiste en trabajar incansablemente para que todos los hombres, los que están cerca y los que están lejos, conozcan a Cristo y puedan reconocerse como hermanos“, agregó. Asimismo, les pidió a los presentes que, “con sus equipos sinodales, continúen escuchándose y discerniendo juntos, como condiscípulos del único Maestro, lo que el Espíritu Santo sugiere a la luz de la Palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia para servir a la Argentina de hoy“. Al respecto, deseó que Dios los fortalezca “para traducir en decisiones concretas el respeto a la dignidad de cada persona y el compromiso con el destino universal de los bienes, la opción preferencial por los pobres y el cuidado de la creación”.

Saludo a los fieles desde el balcón

Al concluir su segunda jornada en la Argentina, León XIV agradeció a quienes se congregaron frente a la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, manifestando su reconocimiento por el entusiasmo y la alegría de la multitud. «Que la bendición del Señor llegue a los corazones de cada uno de ustedes y de todos sus seres queridos, y que vivamos siempre con la alegría de saber que Cristo nos llama», expresó. «Todos son bienvenidos, y todos son enviados a proclamar la Buena Noticia con alegría».