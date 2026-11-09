Entre los más vulnerables y una multitudinaria misa en Buenos Aires, León XIV conmovió al país en su segundo día de visita

En su segundo día en la Argentina, el papa León XIV convulsionó el Pequeño Cottolengo Don Orione, un enorme y arbolado predio de 50 hectáreas ubicado en el partido de Almirante Brown de la provincia de Buenos Aires que alberga a alrededor de 400 residentes con discapacidad.

La visita de Robert Francis Prevost, nacido en Chicago y peruano por adopción, fue en sí mismo un gesto político y social que se apega estrictamente a los preceptos del evangelio. Además de elegir asistir al emblemático Cottolengo, el Sumo Pontífice dio un discurso cargado de demandas que resuenan en la realidad más furiosa de la política argentina.

El Papa León XIV, que residió más de 20 años en Perú, aseguró que “el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”.

“Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión” y que “la ciudad de la caridad se consolide, se extienda y logre derribar las fronteras del egoísmo”, agregó, en otro de los puntos centrales de su alocución.

En su discurso, León recordó que San Luis Orione, fundador del Pequeño Cottolengo que lleva su nombre, trabajó durante muchos años para construir “la ciudad de la caridad”, movido por el amor a las personas más frágiles de la sociedad, que muchas veces “eran ignoradas y abandonadas a su suerte”.

En ese sentido, utilizó el ejemplo de tres “ciudades” en las que Jesús “respiró el aire fresco y gratuito de la caridad”: Belén, Nazaret y Betania. En base a las Sagradas Escrituras, el Papa León XIV recordó que Belén significa “casa de pan”.

Allí, relató, Jesús fue “recibido, abrigado y alimentado con amor por María y José” y lo describió como un lugar donde “se respeta la dignidad de toda persona humana y la valora y acoge como don de Dios”.

Luego, el líder de la Iglesia Católica explicó que, en Nazaret, Jesús “cultivó el valor del trabajo y de la responsabilidad”. Por lo tanto, definió a esa segunda ciudad como “el lugar que no descarta a las personas, sino que las incorpora a la vida social, apreciando y haciendo fructificar sus talentos y capacidades”.

“Finalmente, en la ciudad de Betania (…), Jesús experimentó el valor de relaciones humanas auténticas y sinceras, donde no se margina ni abandona a nadie, sino que se acompaña, se escucha y aconseja. En definitiva, Betania es el lugar que ayuda a salir del individualismo”, concluyó.

El Pequeño Cottolengo Don Orione, “el cielo en la tierra”

Diario RÍO NEGRO tuvo la posibilidad de dialogar con Facundo, quien se encarga de recaudar los fondos necesarios para sustentar la obra San Luis Orione. Allí, Facundo se siente como en casa. Vecino de la zona, visita la residencia desde niño, y actualmente, va, al menos, una vez por semana.

En su criterio, luego de la visita del papa, se abre ahora otro capítulo: hacer visible las necesidades de recursos que el lugar tiene. “Que se hagan visibles los reclamos que hay”, resumió.

Asimismo, indicó que hay que “seguir acompañando a los chicos que duermen, que viven y que hacen todas sus actividades” en el Pequeño Cottolengo Don Orione, donde trabajan alrededor de 400 personas.. Por eso, se mostró expectante de que, ahora, “cada uno ponga su granito” para que la institución siga funcionando en las condiciones que se necesita.

Facundo no se queda en la visita del Papa. La tarea que lleva adelante en la residencia es, en sus términos, “titánica”, aunque aseguró que “es gratificante ver cuando los chicos están bien”.

“Algunos dicen que es el cielo en la tierra, nos mantenemos con fe. Esperemos que se siga visibilizando, porque cuanto más nos conozcan, más nos pueden ayudar”, cerró.

Axel Kicillof tuvo su primer encuentro con el papa León XIV

La visita del primer papa estadounidense al Pequeño Cottolengo Don Orione también significó el primer acto oficial del Papa León XIV en la provincia de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof, uno de los contendientes a la presidencia para 2027.

Antes de escuchar el discurso de Prevost, Kicillof habló con Diario Río Negro y consideró “todo un símbolo” la visita del Santo Padre a un centro que acoge a personas con discapacidad, aunque desestimó que se trate de un acto político, sino de una convicción del propio León. “No es por un tema con el gobierno, es porque es así él, como era Francisco, siempre acompañando a los que a los que más necesitan”.

A su vez, aseguró que el trabajo que realiza su gobierno provincial va en la “dirección” que indica el líder religioso respecto de la discapacidad, pero que los tiempos son “muy difíciles económicamente”.

Con la tregua papal, Kicillof morigeró su crítica y relató: “No lo digo tratando de responsabilizar, pero hay cosas que simplemente son de la política económica nacional del país”, y resaltó el fragmento en el que Prevost, en su encuentro con las autoridades en el Palacio Libertad, dijo que “la economía tiene que estar al servicio de las personas y no al revés”.

“Creo que es un mensaje muy profundo que tiene que ver con lo que nosotros pensamos. Hoy, en esta etapa del mundo y de la región, es importante que se escuche la voz del Papa”, concluyó.

El acto del Cottolengo contó con los testimonios de Marta y Norma, dos residentes del lugar que emocionaron sentidamente al Papa León XIV.

Antes de llegar a la Capilla, el líder de la Iglesia Católica se detuvo a saludar y compartir un momento con los internos que estaban a los costados del camino. Uno de esos contactos causó especial impacto en Prevost, quien fue recibido en el predio por el monseñor Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora, la arquidiócesis a la que pertenece Claypole, y el Hermano Jorge Silanes, el director del Pequeño Cottolengo.

En las carpas instaladas afuera de la capilla, donde Diario Río Negro estuvo presente junto a un selecto grupo de medios, los residentes festejaron los emotivos testimonios de sus compañeras Marta, quien tiene parálisis cerebral, y Norma, quien padece de artritis reumatoidea.

La interpretación de la canción La Llave que hizo Abel Pintos en presencia del Papa León XIV, de 71 años y recientemente operado por un cáncer de pulmón, fue tal vez el punto más alto de emoción para los residentes, que no olvidarán la soleada jornada de noviembre donde un jefe de estado Vaticano visitó su casa.

El Papa León XIV colmó las calles de Buenos Aires en su primera misa en Argentina

El papa León XIV celebró la Eucaristía por primera vez en su histórico viaje apostólico a la Argentina, luego de visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole ubicado a casi 40 kilómetros del Monumento de los Españoles en la Ciudad de Buenos Aires, poniendo a prueba su salud a sólo 26 días de ser operado por un cáncer de pulmón.

El papamóvil recorrió a una velocidad más rápida de la esperada la Avenida del Libertador, donde el líder religioso fue vitoreado por los cientos de miles de fieles que se acercaron al barrio porteño de Palermo desde distintos lugares del país y del continente para estar en la presencia del Sumo Pontífice. Alrededor de las 11:30, Robert Francis Prevost llegó al escenario de 24 metros de alto y 22 de ancho, diseñado por el sacerdote Eugenio Uda, adornado con plantas y techado con una forma ondulada inspirada en el Espíritu Santo.

En su homilía, que se desprende de la Fiesta de la Dedicación de la Basílica de Letrán del calendario litúrgico católico, León XIV reivindicó el rol de la familia, animó a los feligreses a “hablar con naturalidad de Jesús” y aseguró que la iglesia argentina “necesita” de más evangelizadores.

“Mi visita hoy a esta tierra argentina me permite ver en sus rostros el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros. La obra más hermosa que nos encomendó el Señor es su Iglesia, visible cada vez que el pueblo de Dios se reúne alrededor de la misma mesa para darle gracias”, dijo el líder de la Iglesia Católica al comienzo de la homilía.

Luego, aseguró que “la fiesta de la dedicación de la Basílica Lateranense (NdeR: la catedral de Roma y sede oficial del Papa) que hoy celebramos nos conduce al corazón de nuestro ser Iglesia”, y recordó que aquella también es llamada “Madre de todas las Iglesias”.

En ese sentido, Prevost señaló que, en la iglesia, “todos somos recibidos como miembros de la familia de Dios”. El evangelio del día, en tanto, contó la famosa historia bíblica que relata el enojo de Jesús por convertir al templo en un “comercio”.

En el tramo de su homilía dedicado a las familias, León relató que “a menudo viven situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares”.

Aún así, recordó que las familias, “sobre la roca que es Cristo, encuentran el fundamento que sostiene la casa”, y por eso, les pidió a los fieles que “no se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada”, sino que “representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”.

Como en su discurso en el Palacio Libertad, León volvió a despertar los aplausos de la multitud cuando nombró al Papa Francisco, al citar su exhortación apostólica Amoris laetitia y recordar que Bergoglio “fue obispo de esta ciudad”.

Acto seguido, en un llamamiento a la feligresía local, Prevost instó a las familias “a ser protagonistas en la evangelización”, y en un grito contundente, exclamó: “La Iglesia argentina las necesita”.

Una feligresa neuquina en la Santa Misa: “Fue como ver a Jesús”

Nélida llegó desde Cipolletti, Neuquén, para asistir a la histórica celebración del Papa en Buenos Aires. Vino con su hija y terminó disfónica. Se contactó con Diario Río Negro en su regreso en la línea de colectivo 37 al ver a Enrique García Medina, fotógrafo acreditado por este medio para cubrir la visita del Santo Padre a nuestro país. La mujer se ilusionó con que León “traiga amor y paz a la Argentina”, e inspirada, dijo que mirar a Robert Francis Prevost, “fue como ver a Jesús”.

Florencia, una joven mujer que está pronta a recibir el sacramento de la Confirmación, destacó: “Hacía rato que no se veía tanta gente junta abrazándose”. Además, remarcó: “No hay tantos espacios en el día a día para encontrarse con otra persona”.

Desde una parroquia de la localidad bonaerense de San Martín llegó con sus padres Teresa, que el 21 de noviembre tomará su primera comunión y tiene sólo 10 años. Sobre el discurso del Papa, a la mamá de la niña le “interesó” especialmente la puesta en valor del “modelo de la familia cristiana, de educar a los hijos en la fe y no tener vergüenza de hablar de Jesús”.

En tanto, Cristina, católica y vecina de Munro, le contó a este medio que se decidió a asistir al multitudinario evento “a último momento”. “No tenía pensado venir, pero agarré la moto, me decidí y me vine”, contó. El valor de compartir la Santa misa, para ella, fue poder vivir a “Jesús en comunidad”.

Paula, quien mecía a su bebé mientras los asistentes desconcentraban la Avenida del Libertador, dijo estar “muy de acuerdo en todo lo que dice” el Papa León XIV. Marité, en tanto, confesó no ser una cristiana “practicante”, pero aseguró que el evento le resultó “muy interesante”. “Es una energía que nos ayuda para el resto del año”, precisó, con espíritu práctico.

En su recorrido en el papamóvil, al líder religioso lo acompañó la melodía de la inspiradora canción “Ese amigo del alma” del Lito Vitale Cuarteto. En tanto, el legendario locutor argentino Fernando Bravo tuvo a su cargo la primera lectura de la misa. El evento terminó con la interpretación en el escenario del Dúo Coplanacu que llevó a los animados feligreses a bailar sus chacareras, bajo un sol radiante que motivó la asistencia médica de algunos de ellos.

Al momento del rito de la liturgia cristiana de “darse la paz”, la transmisión oficial tomó a la primera plana de la dirigencia política nacional que, sin embargo, no regaló grandes gestos de conciliación entre los representantes de los distintos partidos. Según las primeras estimaciones, la presencia de Robert Francis Prevost en Buenos Aires habría convocado a alrededor de 2 millones y medio de personas.